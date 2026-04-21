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Gol Caracol  / Filtran inconformismo con Vinícius al interior del camerino de Real Madrid; "es intocable"

Filtran inconformismo con Vinícius al interior del camerino de Real Madrid; "es intocable"

Real Madrid atraviesa por uno de los momentos más difíciles, luego de quedar eliminados de la Champions League. La tención y los problemas tiene el foco en Vinícius Jr.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Vinícius Júnior, molesto por una decisión arbitral, en Real Madrid vs. Rayo Vallecano
Vinícius Júnior, molesto por una decisión arbitral, en Real Madrid vs. Rayo Vallecano
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