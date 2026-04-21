Filtran inconformismo con Vinícius al interior del camerino de Real Madrid; "es intocable"

Real Madrid no está atravesando por un buen momento en lo que va de la temporada. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa puede que por segundo año consecutivo terminen sin levantar algún trofeo de todos los torneos de los cuales fueron partícipes.

A mitad de temporada, los 'meregues' fueron derrotados 3-2 por los 'azulgranas' en la final de la Supercopa de España, encuentro disputado el 11 de enero del 2026. Dicha derrota se da por segundo año consecutivo frente al mismo equipo. Con este resultado, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tomó cartas en el asunto y decidió sacar al técnico del equipo, quien en su momento era el español Xabi Alonso. En su reemplazo llegó el actual entrenador Álvaro Arbeloa, quien también fue jugador del club. Sin embargo, la situación continuó de la misma manera.

Con Arbeloa al mando, la Copa del Rey volvió a ser esquiva. Dicho desafío quería ser conquistado, pues el año pasado no lograron conseguirlo al perder en la final. Sin embargo, el equipo 'blanco', fue eliminado de dicho torneo por el Albacete en los octavos de final. Los jugadores tomaron la decisión de pasar la página y enfocarse en uno de los certámenes más importantes en el mundo del fútbol: la Champions League.

No obstante, la cosa no pintó bien. El 'merengue' tuvo que ir a repechaje frente al Benfica, donde logró la victoria y pudo entrar a octavos de final. Allí, lograron vencer al Manchester City de Pep Guardiola, avanzando a 'cuartos', donde protagonizó un duelo frente al Bayern Munich del colombiano, Luis Díaz. En esa ocasión, su suerte no fue la mejor y quedó eliminado.



Acción de juego entre el Bayern y el Real Madrid AFP

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Razón por la que los señalamientos no tardaron en aparecer y Vinícius Júnior no se salvó. Presuntamente el ambiente en el vestuario no va de la mejor manera, pues se dice que "los jugadores están cansados de las actitudes del brasileño. Por esto y por muchos otros comportamientos 'Vini' en el terreno de juego. Ya sea con ellos o por sus propias actitudes", indicó el medio Mundo Deportivo.

De hecho, con la eliminación de la Champions Legue, el delantero no tuvo la mejor reacción. Las cámaras lo captaron en una discusión con Bellingham. Textualmente le dijo al inglés: “¿Qué quieres? Calla la boca”. Uno de los factores que más llaman la atención es la relación del jugador con su director técnico, la cual es bastante estrecha.

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Caso contrario con su anterior entrenador, Xabi Alonso, quien en su paso por el club dejaba al futbolista en el banquillo y desde España afirmaban que su vínculo no era bueno. El contrato de 'Vini' finaliza el 30 de junio del 2027 y su continuidad no está asegurada por diversos problemas.