"Rafael Santos Borré se destacó por ser el peor, hizo absolutamente todo mal en River Plate"

El empate 0-0 entre Santa Fe y River Plate dejó ver el mal momento de algunos jugadores del equipo argentino, entre esos el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien tuvo una noche para el olvido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

'Rafa' tuvo un cruce con su entrenador Eduardo 'Chacho' Coudet en pleno compromiso, con el DT regañándolo en pleno compromiso, dándole instrucciones y en un momento diciéndole "cerrá el culo", algo que quedó captado en la transmisión del encuentro, pero no fue lo único, ya que este jueves la prensa del cono sur no tiene piedad por su actuación.

El medio 'TyC Sports' lo puso, junto a Lautaro Rivero, como los peores calificados en el duelo de River Plate contra Santa Fe, en Bogotá, con una nota de 2/10, y de paso unos crudos comentarios sobre su presentación en cancha, donde fue titular.

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De inicio dijeron sin filtro que "en un River pésimo se destacó por ser el peor. Inexplicable partido, hizo absolutamente todo mal, no acertó un pase, tocó tres pelotas, no disputó con los centrales, no pateó al arco, no hizo absolutamente nada".



Seguido a eso, en el citado portal deportivo argentino asegueron que "cuesta comprender la preferencia del Chacho para con él en la inclusión en la lista de esta serie, quizás Rafa tiene algo reservado para la vuelta en el Monumental, andá a saber", dejando abierta la puerta para que pueda repertir su mal momento y poder ser figura en el segundo partido, para darle la clasificación a la 'banda cruzada' a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Rafael Santos Borré sobre el 'Chacho' Coudet?

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El delantero colombiano decidió no darle largas al asunto, al igual que el DT de River Plate. El nacido en Barranquilla aseguró tras el compromiso que solamente fue "una jugada de partido, me pedía que estuviera más fijo para sostener al equipo, pero no le quería dar tanta referencia a los centrales de Santa Fe, después lo conversamos y quedó ahí".

Rafael Santos Borré con River Plate en partido contra Santa Fe - Foto: AFP

Por su parte, el 'Chacho' Coudet aseguró que "con los jugadores a veces te cruzas, pero yo no le doy importancia, no pasa nada, los conozco a todos y tenemos un nivel de parte humana importante, muy bueno".

Cabe recordar que el partido de vuelta entre River Plate y Santa Fe está programado para el miércoles 26 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires (Argentina).