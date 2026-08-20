Polémica con Lionel Messi que tendría sanción en MLS; el argentino y un 'manotazo' a un rival

Lionel Messi convirtió este miércoles su primer gol desde la muerte de su padre en un empate del Inter Miami 2-2 ante Philadelphia Union en la vigésima jornada de la MLS, en la que el chileno Alexis Sánchez debutó con el Montreal.

Pero más allá de la anotación del astro argentino, en las últimas horas hay polémica en redes sociales por una agresión del '10' a Quin Sullivan, en medio de una discusión entre ambos en la cancha.

El periodista José Armando informó en su cuenta de 'X' que "esta acción de Lionel Messi será evaluada por el Comité Disciplinario. Lo más normal sería que resulte en una sanción económica. La ley permite suspensión de partido. Sucedió en el segundo tiempo del empate frente a Philadelphia Union".

Esta acción de Lionel Messi será evaluada por el Comité Disciplinario.



Lo más normal sería que resulte en una sanción económica. La ley permite suspensión de partido.



Sucedió en el segundo tiempo del empate frente a Philadelphia Union.#InterMiamiCF #Messi… — José Armando (@Jarm21) August 20, 2026

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En Filadelfia, el Inter acumuló su cuarto partido seguido sin conocer la victoria pese a la actuación de Messi, clave en los dos goles.



El astro argentino colocó el 2-1 provisional a favor de los vigentes campeones en el minuto 26 con un espectacular recorte al defensor Kai Wagner y un potente zurdazo al palo contrario.

Tras una contenida celebración con sus compañeros, en la que esbozó una breve sonrisa, el capitán del Inter señaló con sus manos hacia el cielo de Filadelfia.

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De las botas de Messi también nació el primer tanto del Inter solo cinco minutos antes. El radar de La Pulga detectó una incursión por la banda izquierda del uruguayo Luis Suárez, que asistió de cabeza para el remate a bocajarro del joven extremo estadounidense Daniel Pinter.

Los locales amarraron un punto gracias a los goles de los estadounidenses Indiana Vassilev en el minuto 11 y Neil Pierre en el 58.

Messi, de 39 años, se situó como segundo máximo anotador de la liga con 13 tantos, a tres del croata Peter Musa (FC Dallas).

El líder de Miami no había visto puerta en los dos partidos disputados desde su regreso de Argentina tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto.

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En esos dos choques el Inter encajó una derrota 3-2 ante el León mexicano, con la que quedó eliminado de la Leagues Cup, y otra 4-1 ante el Nashville el sábado, en la que Messi falló un penalti.

Miami también pasó apuros ante el Union pero el arquero canadiense Dayne St. Clair, de regresó a la titularidad en lugar del argentino Rocco Ríos Novo, neutralizó varias ocasiones claras.

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En el tiempo agregado se desató una trifulca en la que fueron expulsados Cavan Sullivan, la joya del Union de 16 años, y el italiano Yannick Bright, del Inter.