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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Rafael Santos Borré lo regañó Coudet, con grosería incluida, en Santa Fe vs River; "cerrá el cu.."

A Rafael Santos Borré lo regañó Coudet, con grosería incluida, en Santa Fe vs River; "cerrá el cu.."

Al delantero colombiano de River Plate, Rafael Santos Borré, tuvo un cruce de partido con su entrenador Eduardo 'Chacho' Coudet, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Todo quedó registrado.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Rafael Santos Borré River Plate
Rafael Santos Borré con River Plate en partido contra Santa Fe - Foto:
AFP

Aunque no hubo goles en el estadio El Campín en el partido entre Santa Fe y River Plate, por Copa Sudamericana, las emociones si estuvieron presentes y eso se vio especialmente con la reacción del técnico argentino Eduardo Coudet con el colombiano Rafael Santos Borré.

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Las cámaras de la transmisión captaron cuando el estratega de la 'banda cruzada' le hizo un reclamo al delantero barranquillero, quien le habría respondido algo y ahí llegó la declaración viral en redes sociales.

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"Cerrá el culo", fue lo que se le escucha al 'Chacho' Coudet en el cruce que tuvo con Rafael Santos Borré. Eso sí, todo quedó en la cancha, porque cuando el colombiano fue sustituido, se dieron la mano.

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Así fue el regaño de Coudet a Rafael Santos Borré en Santa Fe 0-0 River Plate:

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Al final del compromiso, el exjugador del Deportivo Cali aseguró a la prensa que los dichos del DT Coudet son temas que se quedan en la cancha y que no pasó a mayores, ya que él tenía la intención de no ser referenciado por los defensas de Santa Fe.

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Santos Borré aseguró que fue una "jugada de partido, me pedía que estuviera más fijo para sostener al equipo, pero no le quería dar tanta referencia a los centrales de Santa Fe, después lo conversamos y quedó ahí".

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