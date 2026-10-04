Vea todos los goles de Barcelona 7-0 Real Madrid, en la Liga F de España

El Real Madrid perdió ante el Barcelona en el primer Clásico de la temporada, correspondiente a la sexta jornada de la Liga F, que se disputó en el Spotify Camp Nou. Pina adelantó al conjunto catalán en el minuto 4 con un remate dentro del área.

El Barcelona amplió su ventaja más tarde con otros dos goles de Pina (28’ y 31’) y el tanto de Graham (33’). La mejor oportunidad de las madridistas llegó con un remate de Schröder en el 34’, que detuvo Coll. Athenea también lo intentó con un buen recorte dentro del área, pero no consiguió dar dirección a su disparo. Antes del paso por los vestuarios, Pina convirtió el 5-0 (44’).

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Tras el descanso, Pajor (55’) y Schertenleib (88’) cerraron el triunfo del Barcelona. El equipo 'merengue' afronta ahora el parón de selecciones antes de retomar el campeonato liguero el próximo 17 de octubre en casa ante el Espanyol (2:30 p.m. - hora Colombia).

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Goles de Barcelona 7-0 Real Madrid

1-0 (min. 4): Pina.

2-0 (min. 28): Pina.

3-0 (min. 32): Pina.

CLAUDIA PINA COMPLETES HER HAT-TRICK ⚽⚽⚽pic.twitter.com/gKo8Yzztd1 — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 4, 2026

4-0 (min. 33): Graham.

AUTÉNTICO VENDAVAL EN EL CAMP NOU



EL BARÇA SE PONE EN MODO APISONADORA Y GRAHAM-HANSEN SE INVENTA UN GOLAZO PARA SUMARSE A LA GOLEADA 😮#LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/fiQew9rjXz — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2026

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5-0 (min. 44): Pina.

SI QUIERE UNA GOLEADORA DIVINA, LLÉVESE A CLAUDIA PINA 🔥#LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/GzZCk7AQpQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2026

6-0 (min. 55): Pajor.

EWA PAJOR SE SUMA A LA FIESTA CULÉ EN EL CAMP NOU 🎉#LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/QOtwDeNIJ1 — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2026

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7-0 (min. 88): Schertenleib.