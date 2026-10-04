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Gol Caracol  / Vea todos los goles de Barcelona 7-0 Real Madrid, en la Liga F de España

Vea todos los goles de Barcelona 7-0 Real Madrid, en la Liga F de España

Este domingo, en la fecha 6 del fútbol español femenino, Barcelona goleó al Real Madrid. Claudia Pina fue la figura al marcar un 'póker'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Claudia Pina en Barcelona vs. Real Madrid.
Claudia Pina en Barcelona vs. Real Madrid.
Getty Images.

El Real Madrid perdió ante el Barcelona en el primer Clásico de la temporada, correspondiente a la sexta jornada de la Liga F, que se disputó en el Spotify Camp Nou. Pina adelantó al conjunto catalán en el minuto 4 con un remate dentro del área.

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El Barcelona amplió su ventaja más tarde con otros dos goles de Pina (28’ y 31’) y el tanto de Graham (33’). La mejor oportunidad de las madridistas llegó con un remate de Schröder en el 34’, que detuvo Coll. Athenea también lo intentó con un buen recorte dentro del área, pero no consiguió dar dirección a su disparo. Antes del paso por los vestuarios, Pina convirtió el 5-0 (44’).

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Tras el descanso, Pajor (55’) y Schertenleib (88’) cerraron el triunfo del Barcelona. El equipo 'merengue' afronta ahora el parón de selecciones antes de retomar el campeonato liguero el próximo 17 de octubre en casa ante el Espanyol (2:30 p.m. - hora Colombia).

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Goles de Barcelona 7-0 Real Madrid

1-0 (min. 4): Pina.
2-0 (min. 28): Pina.
3-0 (min. 32): Pina.

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4-0 (min. 33): Graham.

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5-0 (min. 44): Pina.

6-0 (min. 55): Pajor.

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7-0 (min. 88): Schertenleib.

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