Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Betis vs. Dinamo Zagreb; hora y dónde ver EN VIVO el duelo por Europa League

Real Betis vs. Dinamo Zagreb; hora y dónde ver EN VIVO el duelo por Europa League

El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa se preparan para importante cita internacional con el cuadro sevillano, que se medirá frente al Dinamo, este jueves, por la Europa League.

Por: EFE
Actualizado: 10 de dic, 2025
Editado por: Gol Caracol
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, jugadores colombianos en el Real Betis, de La Liga de España
Getty Images

