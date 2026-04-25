Richard Ríos y su partidazo con Benfica le generó distinción entre los sudamericanos en Europa

El defensor brasileño, Lucas Beraldo, jugó un papel clave en la victoria del PSG sobre el Angers (3-0) en la Ligue 1 de Francia al contribuir con un tanto y una asistencia. Mientras que en Portugal, el Benfica se impuso al Moreirense (4-1) para mantenerse vivo en la pelea por el título: Richard Ríos fue gran protagonista al convertir un golazo y dar una asistencia.

Richard Ríos, futbolista colombiano en Benfica - Foto: Getty Images

- Lucas Beraldo marca y asiste en triunfo del PSG -

El PSG conquistó un importante triunfo en su carrera hacia el título de la Ligue 1 de Francia, al imponerse al Angers (3-0) como visitante.

El defensor brasileño Lucas Beraldo fue la gran figura del encuentro al contribuir con un tanto y una asistencia.



Beraldo sirvió el pase para que el francés Senny Mayulu pusiera el 2-0 parcial en el marcador (39') de un disparo desde el borde del área.

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El central, de 22 años, puso el 3-0 definitivo (52') de un potente cabezazo en el cobro de un tiro de esquina de Kang-In Lee.

Beraldo, que repitió como titular y disputó el partido completo, suma dos tantos y una asistencia en 19 partidos disputados hasta el momento.

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También salió de inicio el defensor ecuatoriano Willian Pacho.

Con el triunfo, el PSG llegó a 69 unidades, ampliando su ventaja en la cima de la tabla a seis puntos con sólo tres jornadas por disputarse en el campeonato francés.

Richard Ríos fue gran figura con Benfica frente a Moreinense en la Liga de Portugal. Getty Imágenes

- Ríos mantiene al Benfica en la pelea por el título -

El centrocampista colombiano Richard Ríos fue el gran protagonista en el triunfo 4-1 del Benfica sobre el Moreirense, al contribuir con un tanto y una asistencia.

Ríos Montoya facturó en un momento clave en el encuentro. Después de que el cuadro visitante nivelara, el número '20' puso el 2-1 parcial (29') de un potente tiro desde fuera del área que se coló por una esquina de la portería rival luego de que un rebote le cayera en los piés.

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Ya en la recta final del encuentro (89') el croata Franjo Ivanovic elevó la cuenta local a 3-1 con un potente disparo a un servicio de Richard Ríos, que cedió el esférico luego de acercarse al área tras una vistosa jugada individual.

Richard Ríos suma tres dianas y tres asistencias en los últimos seis partidos disputados en el campeonato portugués. En total, suma seis tantos y seis asistencias en 43 partidos disputados en lo que va de la temporada.

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El colombiano fue titular y disputó 91 minutos antes de salir de cambio.

También salió de inicio el defensor argentino Nicolás Otamendi, quien volvió a portar el gafete de capitán, mientras su compatriota Gianluca Prestianni ingresó de cambio en la segunda parte.

Por el cuadro visitante vieron acción los brasileños Fabiano, Maracas, Landerson, Alanzinho y Yan Maranhao.

Con el triunfo, el conjunto dirigido por José Mourinho recortó la distancia a tan sólo cuatro unidades, afianzándose en la segunda posición con 75 puntos.