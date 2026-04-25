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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y su partidazo con Benfica le generó distinción entre los sudamericanos en Europa

Richard Ríos y su partidazo con Benfica le generó distinción entre los sudamericanos en Europa

El antioqueño marcó gol y dio asistencia en el triunfo 4-1 del Benfica sobre Moreirense. Richard Ríos suma tres dianas y tres asistencias en los últimos seis partidos disputados en Portugal.

Por: AFP
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Richard Ríos en acción de juego con Benfica.
Richard Ríos en acción de juego con Benfica.
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