Real Madrid vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO la final de Supercopa femenina con Linda Caicedo

Barcelona y Real Madrid femenino medirán sus fuerzas este sábado en el estadio de Castalia, con el título de la Supercopa de España en juego, en un clásico que puede reforzar la hegemonía del conjunto 'azulgrana' o inaugurar el palmarés de títulos del equipo blanco. En las 'merengues' se espera la titularidad de Linda Caicedo.

Para el Barcelona, será la sexta final de la Supercopa que juega en su historia. Las catalanas son el equipo con más ‘supertítulos’, con un pleno de cinco de cinco (2020, 2022, 2023, 2024 y 2025). Para el Real Madrid, será su segunda final consecutiva de la Supercopa y la tercera en su corta historia.

El actual campeón parte como favorito en una final que se repite por segundo año. La pasada temporada en Butarque, el desenlace fue el esperado. Sin embargo, el Real Madrid llega a esta final sabiendo lo que es ganar a su máximo rival.

Acción de juego en Real Madrid femenino vs. Barcelona por Liga F. Diego Souto/Getty Images

El 23 de marzo de 2025 es una fecha que pasó a la historia para el conjunto blanco. El Real Madrid superó por primera vez al Barcelona con un gol de Alba Redondo y un doblete de Caroline Weir (1-3) en Montjuïc ante 35.000 espectadores, dos meses después de la final de 2025.



A ese partido se aferra el Real Madrid para luchar por ganar su primer título, junto con el aprendizaje de las dos finales perdidas ante el Atlético de Madrid en la Copa de la Reina de 2023 y ante el Barcelona en la Supercopa de 2025. Quieren que a la tercera vaya la vencida.



¿Cómo está el historial entre 'azulgranas' y 'merengues'?

Pero el balance de los partidos entre ambos les demuestra el gran reto que tienen por delante. En total, se han enfrentado en 22 ocasiones, con 21 victorias del Barcelona y solo una del Real Madrid. El último precedente fue una abultada victoria por 4-0 en la Liga F, donde el Barça le lleva 10 puntos de diferencia.

Pese a ello, el técnico catalán Pere Romeu auguró que será una final disputada: “Jugar contra el Real Madrid siempre es bueno para nosotras, nos exigen una versión muy buena. El partido que jugamos en Montjuïc fue muy bueno, ellas me gustaron mucho, les salió un gran partido aunque al final nos fuimos un poco del marcador, pero creo que será una grandísima final”.



Real Madrid, a sacar su mejor versión

Para tener sus opciones, el equipo de Pau Quesada tendrá que sacar su mejor versión, cometer pocos fallos y aprovechar sus oportunidades como hicieron ante el Atlético de Madrid en una semifinal que dejaron sentenciada en la primera parte al aprovechar los fallos de su rival y ser determinantes en ataque (3-1).

El técnico valenciano no estuvo presente en las semifinales por motivos personales pero se espera que sí que lo esté en una final que afronta con las bajas de Lotte Keukelaar, Tere Abelleira, Antonia Silva y Merle Frohms.

Real Madrid femenino, con Linda Caicedo, espera hacer una buena campaña en la Champions League femenino. Foto oficial del Real Madrid femenino

Además de todo ello, deberán intentar neutralizar el talento 'azulgrana'. Las barcelonistas demostraron en la semifinal lo mucho que quieren revalidar el título y dejaron claro lo que son capaces de hacer remontando un 0-1 a un 1-2 en la primera parte ante el Athletic Club y aguantando con una jugadora menos toda la segunda (1-3).

El Comité de Competición ha rechazado el recurso presentado por el club blaugrana por la roja mostrada a Kika Nazareth en las semifinales por un codazo a Naia Landaluze por el que la central del Athletic vio fracturada su nariz para saber si podrá contar o no con la portuguesa. En principio, Hansen ocuparía su lugar en el once.

Nazareth se une así a las bajas por lesión de Laia Aleixandri, con una lesión muscular en el sóleo izquierdo y con Aitana Bonmatí, baja de larga duración tras ser operada de una fractura en el peroné izquierdo.



Real Madrid vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO la final de la Supercopa de España femenina con Linda Caicedo

Día: sábado 24 de enero del 2026.

sábado 24 de enero del 2026. Hora: 1:00 de la tarde (Colombia).

1:00 de la tarde (Colombia). Estadio: Castalia.

Castalia. Árbitra: Eugenia Gil Soriano (Comité gallego).

Eugenia Gil Soriano (Comité gallego). TV: RTVE Play (Latinoamérica).

RTVE Play (Latinoamérica).

Alineaciones probables:

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Vicky López, Patri Guijarro o Serrajordi, Alexia; Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina.

Real Madrid: Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaand; Angeldahl, Dabritz, Weir; Athenea, Alba Redondo y Linda Caicedo.

