Yaser Asprilla dejaría Girona para irse junto a un 'panita' de Selección Colombia; traspaso

La ventana de transferencias en Europa ha tenido movimientos más que interesantes, y en las próximas horas podría darse una incorporación que tiene como protagonista a un colombiano: Yaser Asprilla. El extremo del Girona y de la Selección Colombia dejaría el fútbol español con rumbo a tierras turcas. El traspaso es inminente.

Desde la nación 'otomona' precisan este viernes que el futbolista oriundo de Bajo Baudó (Chocó) sería nuevo jugador del Galatasaray, elenco que tiene en su plantel al defensor 'cafetero' Dávinson Sánchez. Informan que los 'leones' enviaron una propuesta formal al Girona para hacerse con los servicios del jugador de 22 años y formado en la cantera del Envigado Fútbol Club.

"¡ATENCIÓN! El Galatasaray envió una carta de interés al Girona por el jugador colombiano Yáser Esnéider Asprilla Martínez, quien actualmente juega en el Girona. El jugador cumple con los estándares U-23", se leyó en la cuenta en 'X' de 'Tolgahannn1905'.

Yaser Asprilla, en un partido preparatorio de la Selección Colombia, sueña con ir al Mundial 2026 AFP

La misma complementó a continuación las cualidades técnicas de Yaser. "Es principalmente un delantero de derecha, pero también puede jugar como mediocampista ofensivo (número 10) y como extremo por la izquierda".



ÖZEL



Galatasaray , Girona forması giyen Kolombiya’lı oyuncu Yáser Esnéider Asprilla Martinez için kulübü Girona’ya az önce ilgi mektubu gönderdi.



Oyuncu u23 standartlarına uyuyor ✅



Asıl mevkii sağ kanat forvet olan Asprilla 10 numara ve sol kanat forvette de forma giyebiliyor pic.twitter.com/BOqtwj4jpI — Tolgahan ya da 高寒 derler🦁 (@Tolgahannn1905) January 22, 2026

Publicidad

Igualmente, el comunicador turco Soner Kabakcı fue más allá de la información citada anteriormente, ya que sostuvo que hay principio de acuerdo con el Girona por el talentoso exjugador del Watford. Dávinson tuvo que ver para que Yaser se inclinara para vestir los colores del vigente campeón de Turquía.

"El Galatasaray ha llegado a un principio de acuerdo con Yaser Asprilla y su club, el Girona FC. El jugador ha estado en observación durante mucho tiempo y figura en la lista de refuerzos de la plantilla Sub-23. Varios equipos europeos también mostraron interés, pero su compatriota Dávinson Sánchez jugó un papel fundamental. Queremos ficharlo cedido con opción de compra. Una vez ultimados los detalles, nuestro objetivo es traerlo a Estambul", explicó en la red de 'X'.

Publicidad

Así las cosas, sólo sería cuestión de horas para que Asprilla Martínez sea confirmado como nuevo jugador del Galatasaray, escuadra que no sólo le apuesta a los campeonatos locales, sino brillar a nivel de Europa en la Champions League.

Yaser vería con buenos ojos un 'cambio de aires' para tener más continuidad y protagonismo, teniendo en cuenta que este año es de Mundial y quiere ganarse un lugar en la Selección Colombia para estar en la cita en Estados Unidos, México y Canadá.