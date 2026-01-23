Nacional es noticia de último momento en el fútbol colombiano; Dimayor ya lo hizo oficial

Hace un par de horas, la Dimayor hizo importante anunció a través de un comunicado oficial, en el que dio importante noticia para Atlético Nacional en este inicio de campeonato.

Y es que, debido a unas situaciones ajenas a la organización del fútbol colombiano; ahora el máximo organismo de nuestro balompié tuvo que empezar a ajustar el calendario.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido Atlético Nacional vs. Jaguares FC, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026 ha sido reprogramado”, indicó de entrada el comunicado, en el que se explicaron las razones por las cuales se tomaron dichas decisiones, además de mencionar la nueva fecha del partido.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que el partido @nacionaloficial vs. @JaguaresdeCord, válido por la Fecha 2 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2026 ha sido… pic.twitter.com/vLJDf3pmEN — DIMAYOR (@Dimayor) January 22, 2026

¿Por qué se tuvo que aplazar el duelo entre Nacional vs. Jaguares?

La situación ajena a la organización del fútbol colombiano es el reciente show musical de Bad Bunny, famoso cantante de música urbana; quien otorgará tres eventos entre viernes, sábado y domingo, por lo cual el estadio Atanasio Girardot no podría estar apto para el lunes. Es por esto que se genera un inmediato cambio de planes.



“Lo anterior debido al incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER de Medellín y que habían sido notificadas oportunamente a DIMAYOR”, dice el comunicado, en donde el máximo organismo del fútbol colombiano también se ‘lavó las manos’ e hizo un llamado al cumplimiento de los acuerdos inicialmente pactados.

“Esto es una situación totalmente ajena a la DIMAYOR, que afecta gravemente la planificación previa del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro deportivo”, complementó el texto que se ha viralizado en redes sociales durante las últimas horas.



¿Para cuándo se reprogramó el compromiso entre Nacional y Jaguares?

Pese a la molestia existente, la misma Dimayor anunció la nueva fecha para el encuentro entre paisas y monterianos, que tendrá lugar en abril; eso sí, no definieron la fecha a la que se jugará el compromiso.

Atlético Nacional ya empezó pretemporada, pensando en Liga, Copa y Sudamericana en el 2026 Twitter de Atlético Nacional

“Sin embargo, y en pro de afectar lo menos posible a los mismos, el encuentro se disputará el 6 de abril en el Estadio Atanasio Girardot con hora por definir”, concluyó el comunicado del máximo organismo en el fútbol colombiano.