Millonarios vs. Junior y Cali vs. Medellín, los 'platos fuertes' en segunda fecha de Liga BetPlay

Se viene una nueva jornada de la Liga BetPlay I-2026. Desde este viernes 23 de enero y hasta el lunes 26 se llevará a cabo la segunda fecha; el calendario marca desafíos más que interesantes para los equipos.
Luego de un inicio del campeonato que dejó tareas por corregir para varios clubes como Millonarios, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, y buenas sensaciones para Atlético Nacional y América de Cali, se espera que en la segunda jornada, las distintas escuadras muestren más intensidad y ritmo dentro del campo de juego.
La fecha comenzará este viernes con doble función. A las 6:20 de la tarde, Internacional de Bogotá recibirá en el estadio de Techo a Cúcuta Deportivo, y a las 8:30 de la noche, Deportes Tolima medirá fuerzas contra Alianza FC en el Manuel Murillo Toro.
El sábado habrá cuatro compromisos, pero teniendo como principal atractivo el que protagonizarán Deportivo Cali e Independiente Medellín en Palmaseca. Mientras que el domingo 25 de enero habrá tres partidos con el 'foco' puesto en el estadio El Campín para Millonarios frente al Junior de Barranquilla, y en el Palogrande Manizales para Once Caldas vs. Santa Fe. En este último juego se enfrentarán dos goleadores del FPC: Dayro Moreno y Hugo Rodallega.
Los equipos encargados de cerrar la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2025 son Atlético Nacional y Jaguares. El 'verdolaga' se impuso en la primera fecha a Boyacá Chicó por 4-0, mientras que los 'felinos del Sinú' derrotaron 1-0 al Deportivo Cali en el Jaraguay.
Viernes 23 de enero
Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Deportes Tolima vs. Alianza FC
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Sábado 24 de enero
Deportivo Pereira vs. Fortaleza
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Centenario de Armenia.
Llaneros vs. Atlético Bucaramanga
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio.
Deportivo Cali vs. Independiente Medellín
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Palmaseca
Boyacá Chicó vs. América de Cali
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: La Independencia de Tunja.
Domingo 25 de enero
Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Cincuentenario de Medellín.
Millonarios vs. Junior
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Once Caldas vs. Independiente Santa Fe
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Palogrande de Manizales.
Lunes 26 de enero
Atlético Nacional vs. Jaguares
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot