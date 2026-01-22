Millonarios vs. Junior y Cali vs. Medellín, los 'platos fuertes' en segunda fecha de Liga BetPlay

Se viene una nueva jornada de la Liga BetPlay I-2026. Desde este viernes 23 de enero y hasta el lunes 26 se llevará a cabo la segunda fecha; el calendario marca desafíos más que interesantes para los equipos.

Luego de un inicio del campeonato que dejó tareas por corregir para varios clubes como Millonarios, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, y buenas sensaciones para Atlético Nacional y América de Cali, se espera que en la segunda jornada, las distintas escuadras muestren más intensidad y ritmo dentro del campo de juego.

Tolima le ganó a Junior en la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

La fecha comenzará este viernes con doble función. A las 6:20 de la tarde, Internacional de Bogotá recibirá en el estadio de Techo a Cúcuta Deportivo, y a las 8:30 de la noche, Deportes Tolima medirá fuerzas contra Alianza FC en el Manuel Murillo Toro.



El sábado habrá cuatro compromisos, pero teniendo como principal atractivo el que protagonizarán Deportivo Cali e Independiente Medellín en Palmaseca. Mientras que el domingo 25 de enero habrá tres partidos con el 'foco' puesto en el estadio El Campín para Millonarios frente al Junior de Barranquilla, y en el Palogrande Manizales para Once Caldas vs. Santa Fe. En este último juego se enfrentarán dos goleadores del FPC: Dayro Moreno y Hugo Rodallega.

Publicidad

Los equipos encargados de cerrar la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2025 son Atlético Nacional y Jaguares. El 'verdolaga' se impuso en la primera fecha a Boyacá Chicó por 4-0, mientras que los 'felinos del Sinú' derrotaron 1-0 al Deportivo Cali en el Jaraguay.

Atlético Nacional celebra gol en el Atanasio Girardot - Foto: Nacional Oficial

Programación de la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2026:

Viernes 23 de enero

Publicidad

Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Deportes Tolima vs. Alianza FC

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Sábado 24 de enero

Deportivo Pereira vs. Fortaleza

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Centenario de Armenia.

Publicidad

Llaneros vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio.

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palmaseca

Publicidad

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: La Independencia de Tunja.

Domingo 25 de enero

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Cincuentenario de Medellín.

Millonarios vs. Junior

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Publicidad

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Palogrande de Manizales.

Publicidad

Lunes 26 de enero

Atlético Nacional vs. Jaguares

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot