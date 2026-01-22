Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Junior y Cali vs. Medellín, los 'platos fuertes' en segunda fecha de Liga BetPlay

Millonarios vs. Junior y Cali vs. Medellín, los 'platos fuertes' en segunda fecha de Liga BetPlay

Desde este viernes 23 y hasta el lunes 26 de enero se llevará a cabo la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026. Además, Once Caldas y Santa Fe rivalizarán en el Palogrande.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de ene, 2026
