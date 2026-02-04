Revelan detalles de la llegada de James Rodríguez a la MLS; contrato y cómo lo pagan

Todo indica, si no pasa nada extraordinario, que el futuro deportivo de James Rodríguez estará ligado a la Major League Soccer (MLS) con el Minnesota United. Desde tierras norteamericanas se filtró que la entidad que compite en la Conferencia Oeste estaba "en conversaciones" con el grupo de empresarios del '10'; además, las fotografías y publicaciones que ha dejado en sus redes sociales, con mensajes como "here we go", han 'alborotado el avispero'.

El cucuteño ha estado muy activo en sus plataformas digitales personales, dejando entrever que su próximo destino en este 2026 estaría listo. El 'crack' sólo espera llegar en óptimas condiciones al Mundial, cita orbital en la que espera liderar a la Selección Colombia a lo más lejos posible.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio Getty Images

A raíz de que Minnesota United sería el equipo elegido por el exReal Madrid y Bayern Múnich, se conocieron detalles importantes de cómo sería su contrato y cómo dicho club asumiría el costo de su salario.



En ese orden de ideas, el abogado y experto en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, utilizó su perfil en 'X' para detallar el vínculo contractual que le espera a Rodríguez Rubio en su estadía en la MLS.



¿Qué tipo de contrato tendría James Rodríguez en el Minnesota United?

Según reveló el letrado, el capitán de la Selección Colombia tendrá "un contrato de corta duración (6 meses), estructurado sin ocupar cupo de 'Designated Player' (Jugador franquicia), mediante el uso de GAM/TAM (dinero asignado por la MLS a cada franquicia para reducir el impacto salarial)". Hay que precisar que en la MLS cada equipo puede tener un máximo de tres futbolistas franquicia.

Bee Sellares complementa que "la contratación de James Rodríguez por Minnesota United responde a un modelo plenamente compatible con el Convenio Colectivo (CBA) de la MLS", lo que permite reducir el impacto presupuestario y mantenerlo dentro del límite salarial.

Marcelo Bee Sellares concluyó en su análisis que la operación que llevará al '10' al Minnesota United tendrá un impacto tanto en lo económico y deportivo, pero dejando claro que está "perfectamente alineada con las reglas del CBA vigente en la MLS"

🧾⚽ James Rodríguez y su contrato en MLS: encaje CBA (Convenio Colectivo) y efecto económico. Detalles:



La contratación de James Rodríguez por Minnesota United 🇺🇸 responde a un modelo plenamente compatible con el Convenio Colectivo (CBA) de la MLS.



Con todas las cartas puestas sobre la mesa, sólo queda esperar que Minnesota United o el propio James Rodríguez entreguen en las próximas horas más novedades del caso.