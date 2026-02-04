Arquero colombiano no pudo ser inscrito en importante Liga por "motivos burocráticos"

Víctor Lafuente, director deportivo del Eldense, confirmó que el arquero colombiano Kevin Armesto, de 28 años de edad y procedente del Llaneros de Colombia, no ha sido inscrito finalmente pese a llegar a Elda hace un mes por motivos "burocráticos".

Sobre este caso, el responsable técnico del club alicantino explicó que Kevin Armesto es un guardameta de "buen nivel, pero no se ha podido tramitar la licencia por el proceso administrativo y burocrático” para añadir que “pretendemos hacerlo en el próximo plazo de inscripciones”.

Otro colombiano sí pudo ser inscrito en el equipo para el campeonato

Los que sí fueron inscritos son el delantero Hugo Alba y el defensa colombiano Óscar Vega. Sobre estas incorporaciones, Víctor Lafuente recordó que “teníamos un objetivo prioritario que era traer un delantero y lo hemos conseguido con la opción que deseábamos”.

Respecto a la incorporación de Óscar Vega, defensa colombiano procedente del Llaneros que hace poco más de un año destacaba como golero de fútbol sala en su país, el director deportivo dijo que les "venía bien otro central de nivel tras la lesión de Jaime Vallejo. Llevaba desde septiembre con nosotros y hasta ahora no se ha podido inscribir”.



Con las llegadas de Hubo Alba y Óscar Vega junto con la salida la salida de Carlos Jiménez al Almería, Víctor Lafuente reconoció que están "muy contentos" con la plantilla de la que disponen. "Estamos en puestos de privilegio y, a partir de ahí, tenemos que demostrar que queremos seguir ahí”, añadió.

Publicidad

Por último, Víctor Lafuente recalcó también que entienden que "no era necesario traer más jugadores", al considerar que "hay una buena plantilla, no solamente un buen once, ya que el nivel que hay es alto y eso es muy bueno”, concluyó el dirigente.

¿En qué Liga de Europa milita el Eldense?

Es un equipo de fútbol español de la ciudad de Elda, en la provincia de Alicante, y que milita en la Primera Federación de España (tercera división).