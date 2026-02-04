Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Arquero colombiano no pudo ser inscrito en importante Liga por "motivos burocráticos"

Arquero colombiano no pudo ser inscrito en importante Liga por "motivos burocráticos"

Desde el club donde milita el golero colombiano entregaron esta información, precisando que esperan resolverla en el próximo plazo de inscripciones. ¡Entérese de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Acción de juego.
Acción de juego.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad