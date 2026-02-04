A qué hora juega HOY Atlético Nacional vs. América de Cali por Liga BetPlay 2026-I

Clásico para cerrar la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I. Atlético Nacional y América de Cali jugarán este miércoles en el Atanasio Girardot, en busca de vencer a su tradicional rival y escalar posiciones en la tabla del campeonato.

El duelo se juega hasta este 4 de febrero debido a que el fin de semana el verde paisa disputó el llamado 'partido de la historia' con Inter Miami, un duelo preparatorio de cara a la temporada para los dos clubes y que tenía como atractivo especial la presencia del astro argentino Lionel Messsi. Sin embargo, el club colombiano no pudo alzarse con la victoria y cayó 2-1, con goles de Luis Suárez y Elkin Rivero en contra, mientras que para Nacional anotó Juan Manuel Rengifo.

En liga, los dirigidos por Diego Arias tan solo han disputado un juego, que fue contra Boyacá Chicó en la primera fecha, y que se saldó con un contundente 4-0 a favor. Los otros dos partidos que deberían tener hasta este momento fueron aplazados, contra Jaguares y Junior de Barranquilla. Por ahora, el verdolaga ocupa la posición 14 de la liga con los tres puntos conseguidos frente a los 'ajedrezados', pero, de ganar en su duelo de hoy, podría escalar hasta el sexto puesto.

Atlético Nacional recibe al América en el cierre de la cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026. Fotos: X de @nacionaloficial y @AmericadeCali

Convocatoria de Atlético Nacional para el partido

Arqueros: Harlen Castillo y Kevin Cataño.



Defensas: William Tesillo, Simón García, César Haydar, Cristian Uribe, Andrés Román y Milton Casco.

Volantes: Juan Manuel Zapata, Mateus Uribe, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo, Xavy Ríos y Edwin Cardona.

Delanteros: Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez, Dairon Asprilla y Alfredo Morelos.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬

Por otro lado, el 'escarlata' llega al encuentro luego de empatar 1-1 con Once Caldas la pasada jornada de la liga, con goles de Mateo Castillo para los caleños y Luis Sánchez para los 'albos'. Previamente, ganaron frente al Boyacá Chicó por 1-0 en condición de visitante, y golearon 3-0 al Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero. Actualmente, el equipo de David González es cuarto de la liga con 7 unidades, a solo dos del líder Pasto, por lo que una victoria en el juego de este miércoles lo pondría en lo más alto del rentado local.



Convocados de América para el clásico

Arqueros: Jean Fernandes y Jorge Soto.

Defensas: Marlon Torres, Dany Rosero, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Brayan Correa, Nicolás Hernández y Ómar Bertel.

Volantes: José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Carlos Sierra y Joel Romero.

Delanteros: Dylan Borrero, Darwin Machís, Jan Lucumí, Yojan Garcés, Tilman Palacios y Kevin Angulo.