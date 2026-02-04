Síguenos en:
A qué hora juega HOY Atlético Nacional vs. América de Cali por Liga BetPlay 2026-I

Este miércoles se cerrará la fecha 4 de la liga colombiana con un partidazo. Atlético Nacional recibirá en el estadio Atanasio Girardot al América de Cali. ¡Prográmese con el duelo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 4 de feb, 2026
Atlético Nacional vs. América de Cali
Atlético Nacional vs. América de Cali
Fotos: X/@nacionaloficial y @AmericadeCali

