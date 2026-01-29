Revolcón de última hora con Jhon Durán; oferta revelada desde Italia, con Fenerbahce en alerta

Jhon Durán estaría cerca de terminar su paso por el Fenerbahce, cuando apenas lleva media temporada en el equipo turco, y todo por una jugosa oferta que lo llevaría de vuelta a una de los 5 mejores ligas de Europa, especialmente la Serie A de Italia, donde lo buscan antes del cierre del mercado de fichajes que termina el sábado 31 de enero.

Desde hace algunos días aparecieron los rumores luego de que Fabrizio Romano informara que varios clubes tenían al delantero colombiano entre sus candidatos, pero en las recientes horas se reveló el club y cómo van las negociaciones. El elenco que va con todo por el antioqueño es nada más y nada menos que la Juventus.



Oferta por Jhon Durán desde la Juventus

El reconocido periodista turco Yagiz Sabuncuoglu fue el encargado de dar la noticia de última hora, señalando que "exclusiva, la Juventus ha hecho una oferta oficial por Jhon Durán, que juega en el Fenerbahce", sin dar más detalles y a la espera de saber si desde las toldas del cuadro de Estambul cederán para dejar ir a una de sus figuras, y que se encuentra en préstamo desde el Al Nassr, de Arabia Saudita.

ÖZEL | Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 29, 2026

Por su parte, en el diario 'Sporx' explicaron la razón por la que el club de Turín se fijó en el de nuestro país. "La Juventus, que había llegado a un acuerdo con el Fenerbahce para el traspaso de En Nesyri, pero que posteriormente abandonó el acuerdo tras la negativa de Nesyri a ser cedido, ha vuelto a contactar con el Fenerbahce por el colombiano", detallaron, dejando saber que se vienen horas clave para conocer qué será del futuro del joven atacante de 22 años.

Por el momento hay versiones encontradas en Turquía porque a última hora Durán salió de la convocatoria para el partido de este jueves contra el Steaua Bucarest, por Europa League, con el técnico diciendo que fue por unas molestias física, pero con la prensa señalando que sería por las negociaciones para su salida.



Jhon Durán en duelo con el Al Nassr, de Arabia Saudita. Foto: AFP.

Publicidad

De la misma manera, explicaron que en medio de estas charlas entre las partes "el factor más crítico en el traspaso será la decisión que tomen la directiva del Fenerbahce y Jhon Durán", por lo que tendrán que ponerse de acuerdo, para resolver el futuro y cómo impacta en ambos.

Por el momento Jhon Durán se ha consolidado como titular en el equipo turco, luego de un comienzo en el que tuvo una lesión que lo alejó de las canchas, pero a pesar de eso ya registró cinco goles y 3 asistencias en 21 partidos con la camiseta de los 'canarios amarillos', anotando en los clásicos contra Besiktas y Galatasaray, que lo hicieron ganarse la confianza y el cariño de los hinchas.