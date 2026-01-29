Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Revolcón de última hora con Jhon Durán; oferta revelada desde Italia, con Fenerbahce en alerta

Revolcón de última hora con Jhon Durán; oferta revelada desde Italia, con Fenerbahce en alerta

El delantero colombiano Jhon Durán tendría las horas contadas en Turquía y su próximo destino sería en la Serie A de Italia, con uno de los gigantes del Calcio yendo a fondo para ficharlo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán con el Fenerbahce - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad