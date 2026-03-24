Luis Javier Suárez no solo destacada con goles en Sporting; un DT rival elogió su deportividad

Luis Javier Suárez es uno de los futbolistas colombianos que vive un gran presente en el fútbol de Europa. El delantero samario no sólo destaca por sus goles y asistencias con Sporting Lisboa, sino que en el último duelo de los 'leones' en el certamen lusitano tuvo un gesto deportivo que fue aplaudido por un técnico rival.

Los 'verdiblancos' visitaron el domingo anterior el campo de juego del Futebol Clube de Alverca, en el marco de una nueva jornada del campeonato lusitano. En dicho compromiso, Suárez Charris se reportó en el tablero, pero a su vez prevaleció su honestidad luego de que haya admitido de que no le cometieron falta dentro del área.

Luis Javier Suárez festejando su gol contra el Bodo Glimt. Getty Images.

En medio de la contienda, el arquero del equipo local, André Nogueira Gomes, salió a recortar una jugada en la que el exAlmería conducía la pelota y terminó chocando con el colombiano. Inmediatamente, el número '97' del Sporting indicó al árbitro central, Joao Pinheiro, que no había sido falta ni mucho menos penalti. Sin embargo, el colegiado se inclinó en primera instancia por el cobro desde el punto blanco, esto antes de ir a verla en el VAR.



Tras analizar la jugada en el monitor, el juez central le mostró amarilla al jugador samario por simulación y reversó la decisión de la pena máxima. Sin duda que este accionar por parte de Suárez llamó la atención en Portugal, al punto que el entrenador del Alverca no dudó en resaltar su deportividad.

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"Todo jugador que hace eso es un deportista, merece reconocimiento y es honesto. Hoy, con el VAR, no se puede abusar de ese tipo de jugadas. Simplemente no entiendo por qué recurre al VAR después de que el jugador diga eso", esas fueron las palabras de Custódio Castro en su charla con los medios de comunicación, concluido el partido que terminó con victoria 1-4 para los 'leones'.



Fue la figura de la cancha

El oriundo de la ciudad de Santa Marta fue elegido como el 'MVP' de este encuentro el pasado domingo, al recibir un ocho sobre diez de calificación. En el diario 'A Bola' reseñaron la actuación del delantero de la Selección Colombia con la frase de "volvió a elevarse en las nubes".

"Esta distinción se debe a la calidad futbolística del colombiano, pero no solo a eso. La jugada (46') pasará a la historia de esta Liga. Suárez recibe un pase brillante de Pote y se dirige sigilosamente hacia la portería, y justo cuando está a punto de superar a André Gomes, cae. Inmediatamente, el árbitro señala penalti, pero el número '97' se levanta y asegura al árbitro y al resto del mundo que no había motivo para ello. João Pinheiro es llamado al VAR y confirma la veracidad de la información que le dio el colombiano, pero en lugar de premiar el gesto, le muestra una tarjeta amarilla. Suárez está incrédulo, pero poco después marca otro gol. En el fútbol actual, el gesto es "extraterrestre", al igual que los muchos goles que marca. Rui Borges quería que el león volviera a la tierra después de Bodo, y así fue, y luego volvió a elevarse a las nubes con otra goleada en su historial", reseñaron en la página web del mencionado diario portugués.