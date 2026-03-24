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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez no solo destacada con goles en Sporting; un DT rival elogió su deportividad

Luis Javier Suárez no solo destacada con goles en Sporting; un DT rival elogió su deportividad

El delantero samario marcó el fin de semana con Sporting Lisboa, pero también fue protagonista de un gesto que impresionó a un técnico rival. ¡Acá lo que pasó con Luis Javier Suárez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa.
AFP

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