Richard Ríos, el salvador de Benfica en Champions League; protagonista en gol contra Ajax

Este martes 25 de noviembre, Benfica enfrentó a Ajax en Amsterdan, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Champions League. Y evidentemente, Richard Ríos fue protagonista en el compromiso.

A tan solo cinco minutos de juego, el cuadro luso tuvo un tiro de esquina, donde el colombiano marcó la diferencia tras impactar la pelota con su cabeza en el área neerlandesa.

Y es que, a pesar de la atajada del guardameta Vítězslav Jaroš, en el rebote apareció Samuel Dahl para anotar el primer tanto del juego, en el que tuvo mucha incidencia Richard Ríos.



Vea el gol de Benfica vs. Ajax, por la Champions League: