Millonarios y los nombres con los que busca 'romper' el mercado; suena veterano de Junior

Eliminados de los cuadrangulares finales para este segundo semestre del año, por la Liga BetPlay II-2025; en Millonarios ya pasan la página y desde ya empiezan a pensar en lo que será el próximo año en materia deportiva.

Es por eso que, acompañado del entrenador Hernán Torres y el nuevo director deportivo Ariel Michaloutsos; este martes, el presidente Enrique Camacho concedió una rueda de prensa a la opinión pública para hablar de fichajes, nombres en carpeta, proyecto para 2026 y más.

Evidentemente, una de las preguntas que se le hicieron al dirigente ‘embajador’ fue referente a las nuevas caras que tendría el equipo en el siguiente semestre, donde el objetivo es regresar a los ocho y pelear por la estrella de navidad.

Ante esto, Enrique Camacho confirmó contactos con futbolistas como Didier Moreno del Junior, Mateo García de Once Caldas y el mismo Ronaldo Pájaro, quien actualmente es una de las principales figuras del Fortaleza CEIF.



“Yo realmente no voy a hablar de nombres, pero esos que usted nombró, son interesantes para nosotros, hemos tenido contacto con ellos. Pero realmente, como se especula tanto con los nombres y se filtra tanta información, nosotros en Millonarios solamente confirmamos cuando la cosa es seria y está definida. Mientras tanto, eso perjudica, ilusiona, se mal interpreta y demás, pero estamos trabajando en esas cercanías muy intensamente”, dijo Camacho ante los medios, luego de que un periodista le preguntara por los nombres mencionados anteriormente.



¿Qué dijo Hernán Torres sobre los nuevos refuerzos?

Publicidad

El entrenador 'albiazul' también se refirió a las posiciones y demás situaciones que se están gestionando en el equipo capitalino, de cara al nuevo mercado de fichaje; dando reveladores detalles sobre el tema.

Publicidad

"Hemos tenido muchas reuniones; antes de llegar Ariel y con Ariel, que es el nuevo director deportivo. Hemos solicitado puestos en las líneas; podría decir que más que cuatro o cinco posiciones hemos estado pidiendo. Necesitamos lateral izquierdo, también un volante de primera línea, dos interiores, dos extremos y un delantero. Y el diez que ya llegó, que es Carlos Darwin Quintero", indicó de entrada el entrenador de Millonarios.

Jugadores y cuerpo técnico de Millonarios en una sesión de entrenamiento Twitter Oficial de Millonarios

Sumado a eso, Hernán Torres echó un 'vainazo' en forma de crítica, sobre la manera en la que le 'tiran duro' al equipo azul los demás equipos: "Los refuerzos no se consiguen de la noche a la mañana, se están haciendo las gestiones y hasta que no se cierren las posibilidades, no se pueden dar a conocer. Y ustedes saben que en Millonarios, si un jugador vale dos pesos, a Millonarios le vale veinte. Todos esos temas tienen un proceso, del cual yo soy testigo que se está haciendo porque estoy presente en todas las reuniones que se están haciendo sobre los jugadores".