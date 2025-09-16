Richard Ríos, en la mira por gesto en Champions previo a papelón de Benfica vs. Qarabag

Richard Ríos actuó de principio a fin con el Benfica de Portugal en la sorpresiva derrota 2-3 en condición de local frente al modesto y semidesconocido Qarabag de Kazajistán en la primera fecha de la Champions League.

El equipo lusitano iba ganando 2-0 con relativa comodidad gracias a anotaciones del argentino Enzo Barrenechea (6’) y del griego Vangelis Pavlidis (16’).

Sin embargo, se dejó remontar con goles del caboverdiano Leandro Andrade (30’), el colombiano Camilo Durán (48’) y del ucraniano Oleksii Kashchuk (86’).

En consecuencia, los señalamientos no se hicieron esperar y entre aquellos sobre los cuales les terminaron cargando tintas estuvo el mediocampista antioqueño Richard Ríos.

Al ‘cafetero’, que estaba debutando en la competencia europea, le pasaron cuenta de cobro por haber desperdiciado el tercer tanto del Benfica antes de la remontada y por haberse visto involucrado en uno de los goles del elenco visitante.

Fue así como lo consideraron como un futbolista superado por el marco y por el contexto, incluso, desde antes del pitazo inicial.



Richard Ríos, señalado por gesto en su debut de Chamíons League

La expresión del jugador colombiano cuando sonó el himno del torneo continental dio para todo tipo de comentarios e interpretaciones de aquellos que creen que al paisa lo dominó la emoción del debut.

Bajo esa luz, se vieron mensajes en redes sociales como los siguientes: “No podía creer que está jugando la mejor competencia a nivel de club en el mundo. Hace unos años nadie lo quería y ahora está cumpliendo el sueño de su vida”.

Lo cierto es que el Benfica y el propio Ríos deberán recuperar como visitantes lo que dejaron perder en casa frente a uno de los rivales más modestos de la Champions. Para ello tendrán que ir a Inglaterra para medirse con el Chelsea, actual campeón del mundo, el martes 30 de septiembre en cumplimiento de la segunda jornada.

Acá, algunas de las publicaciones sobre Ríos:

