Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, en la mira por gesto en Champions previo a papelón de Benfica vs. Qarabag

Richard Ríos, en la mira por gesto en Champions previo a papelón de Benfica vs. Qarabag

El volante colombiano fue uno de los hombres que quedó bajo la lupa tras el partido en el que su equipo se estrenó en la presente edición del torneo continental.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 16, 2025 05:06 p. m.
Comparta en:
Richard Ríos: su gesto se volvió viral en Benfica vs. Qarabag, por Champions League.jpg
Richard Ríos se vlvió viral en Champions League.
Foto: Benfica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad