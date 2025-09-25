Richard Ríos "juega con un cartel del precio que se pagó por él; hay que protegerlo"

Richard Ríos ha sido cuestionado en Portugal porque aún no muestra el nivel esperado con Benfica, al punto que en algunos medios afirman que el volante antioqueño debería ir al banco. Pero antes de un nuevo reto de las 'águilas' en la Liga lusitana, a José Mourinho, le preguntaron por el rendimiento de su dirigido; el DT defendió al exPalmeiras de los señalamientos.

En la rueda de prensa previa antes del compromiso frente a Gil Vicente de este viernes, Mourinho 'amparó' a Ríos Montoya de las críticas y prometió ayudarlo para que pueda evidenciar en el campo de juego su mayor potencial en beneficio del equipo.

"Veo razones para ayudarlo mucho, para intentar sacar lo mejor de él, para no pedirle que haga cosas que le cuestan, para estar muy cerca de él, para protegerlo al máximo y, al mismo tiempo, para que muestre todas sus virtudes y oculte las menos", precisó de entrada 'Mou' sobre el jugador de la Selección Colombia.

Richard Ríos con Benfica de Portugal - Foto: Getty Images

Y es que Ríos ha sido cuestionado por algunos sectores porque no le da juego al mediocampo del Benfica, pero Mourinho fue certero en este aspecto.

"Cuando le pides a un jugador que haga cosas por las que no es conocido, creas una situación de inestabilidad que lo hunde emocionalmente. La parte del entrenamiento de hoy (jueves) que hicimos con él fue intentar ponerlo en una situación y pedirle que hiciera cosas en las que se sintiera cómodo. Y donde la gente pudiera verse reflejada en el jugador que es", continuó.

Recordemos que Richard Ríos arribó al Benfica desde Palmeiras. Las 'águilas' pagaron un total de 27 millones de euros, una cifra bastante alta en cuanto a incorporaciones en el club. Precisamente por el dinero que desembolsaron por él, los hinchas del rojo de Lisboa le exigen bastante al colombiano.

"Sabemos perfectamente que existe una relación directa entre lo que la gente espera de un jugador y el precio que se paga por él. Un jugador siempre entra al campo con una pegatina en la espalda que muestra los millones pagados por su traspaso. Lo que no haré es presionarlo más, todo lo contrario. Intentaré crear situaciones en las que pueda dar un paso al frente y jugar mejor, para que suba su confianza. Ríos jugará mañana (viernes) sin duda alguna", concluyó José Mourinho.

Benfica es tercero en la Liga de Portugal con 14 puntos en seis jornadas disputadas.