Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos "juega con un cartel del precio que se pagó por él; hay que protegerlo"

Richard Ríos "juega con un cartel del precio que se pagó por él; hay que protegerlo"

Una voz oficial en Benfica se refirió a las críticas que ha recibido Richard Ríos, quien no ha mostrado su mejor nivel. Prometieron ayudarlo para que muestre sus virtudes.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Richard Ríos en una de las prácticas del Benfica.
Richard Ríos en una de las prácticas del Benfica.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad