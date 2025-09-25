¿Cuánto vale la nueva camiseta de Millonarios? Es rosada e incluye los parches de la Liga

Adidas y Millonarios anunciaron el lanzamiento oficial de la nueva camiseta alternativa para la siguiente temporada, un diseño que rompe esquemas al incorporar un tono rosado, fresco e inesperado, con el propósito de conectar con una nueva generación de hinchas embajadores.

La nueva indumentaria incorpora un cuello en V en azul oscuro, las tradicionales tres líneas de Adidas en los hombros, y un sutil degradé blanco que aporta frescura. Sin embargo, su sello más distintivo es el protagonismo del rosado, que se convierte en el color principal de esta propuesta.

Respecto al precio de venta, en la tienda oficial de Millonarios informaron que vale $299,950 e incluye el estampado de los parches de Liga y Dimayor totalmente gratis, válido hasta el 30 de septiembre y/o hasta agotar existencias. De igual manera, van desde la talla XS hasta la XXL.

Además de ser un diseño innovador, la camiseta también busca reflejar la energía vibrante de la hinchada azul, reconocida por su masiva presencia en el estadio y por su constante acompañamiento en cada rincón del país. El rosado se convierte en un puente hacia las nuevas generaciones, ofreciendo un color inesperado que conecta con la creatividad, la diversidad y el orgullo de pertenecer a Millonarios.

La inspiración nace del deseo de transmitir modernidad sin olvidar la tradición. La incorporación de detalles en azul y blanco refuerza la identidad histórica del club, mientras que el rosado propone una visión fresca que invita a los hinchas jóvenes a hacer parte de un legado en constante evolución. Esta camiseta no solo viste a los jugadores en la cancha, sino que representa a una comunidad que vibra, se reinventa y proyecta su pasión hacia el futuro.

Beckham Castro y Leonardo castro celebran un gol con Millonarios en la Liga BetPlay II-2025 Twitter de Millonarios

El presidente de Millonarios FC, Enrique Camacho, afirmó: "Millonarios siempre ha representado tradición y grandeza, pero también innovación. Esta camiseta rosada marca un nuevo capítulo: refleja la pasión de los hinchas y su conexión con el futuro del club".

Por su parte, Tom Michiel Vinkenvleugel, Senior Director Marketing de adidas Colombia, añadió: "Con esta nueva camiseta quisimos ofrecer un diseño diferente y disruptivo, pensado para la siguiente generación de fanáticos. El rosado, combinado con los detalles en azul y blanco, representa frescura, modernidad y orgullo capitalino".

La camiseta, confeccionada con la tecnología AEROREADY para ofrecer ligereza y regulación térmica, estará disponible desde el 25 de septiembre de 2025 en tiendas oficiales, puntos de venta Adidas y en el e-commerce de ambas marcas.