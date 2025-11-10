Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Aficionado falleció en pleno partido entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz, en el ATP Finals

Aficionado falleció en pleno partido entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz, en el ATP Finals

En Turín, Italia, en el ATP Finals, dos fanáticos perdieron la vida en hechos aislados. Uno de ellos colapsó en plena gradería durante el juego entre el italiano y el estadounidense.

Por: EFE
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Lorenzo Musetti realizando su saque contra Taylor Fritz en el ATP Finals.
Lorenzo Musetti realizando su saque contra Taylor Fritz en el ATP Finals.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad