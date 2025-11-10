El hombre detrás del éxito de Tadej Pogacar ficha por Red Bull-Bora para guiar a Remco Evenepoel

El australiano Allan Peiper, exdirector deportivo del UAE durante las temporadas 2019 y 2020, en las que ganó el Tour de Francia el esloveno Tadej Pogacar, se ha incorporado al Red Bull-Bora-hansgrohe como "asesor estratégico", por lo que respaldará al fichaje estrella de la formación, el belga doble campeón olímpico Remco Evenepoel.

Peiper, de 65 años, dejó su puesto como director deportivo del UAE al final de la temporada 2021 para centrarse en su lucha contra el cáncer. En esa etapa desempeñó un papel fundamental en varios éxitos importantes, incluyendo dos victorias generales de Tadej Pogacar en el Tour de Francia. A principios de 2023 se barajó la posibilidad de un regreso parcial al equipo emiratí, pero las conversaciones no se consolidaron.

"Estoy muy ilusionado de formar parte de este proyecto. Red Bull-Bora-hansgrohe ha logrado un progreso impresionante en los últimos años, y veo un gran potencial para fortalecer aún más esta estructura. Se trata de perseguir una visión deportiva clara y plasmarla en resultados diarios. Eso es lo que me motiva", afirmó Peiper.

El australiano trabajará con su compatriota Zak Dempster, quien fue nombrado director de operaciones deportivas a principios del mes pasado.