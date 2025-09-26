Richard Ríos participó de la remontada del Benfica 2-1 sobre Gil Vicente, en Liga de Portugal

Benfica del técnico portugués José Mourinho se impuso este viernes sobre el Gil Vicente (2-1) gracias a un doblete de Vangelis Pavlidis en la primera parte, situando provisionalmente a las 'águilas' en el segundo lugar de la tabla de la Liga de Portugal. Richard Ríos volvió a ser titular, pero tuvo un rendimiento discreto.

El portugués Luís Esteves fue el encargado de abrir el marcador en el Estádio da Luz con un tiro libre en el minuto 11. Sin embargo, el Gil Vicente no pudo celebrarlo mucho tiempo, ya que el Benfica logró el empate en el minuto 18 con un tiro de Pavlidis, quien ocho minutos más tarde, logró el doblete de un penalti.

Richard Ríos en acción con Benfica frente al Gil Vicente. AFP

En el minuto 49, el Gil Vicente casi rozó el empate a dos con un tiro que acabó por ser anulado.

Esta es la segunda victoria de las 'águilas' desde que Mourinho asumió su comando hace dos semanas, a las que se suma un empate contra el Rio Ave (1-1) en un partido aplazado de la primera ronda.



¿Cómo quedó Benfica en la Liga de Portugal?

Con este resultado, el Benfica se posiciona en la segunda posición de la tabla en la séptima jornada con 17 puntos, a la espera de que el Sporting Lisboa (tercero, con 15 puntos) se enfrente al Estoril este sábado.

El Gil Vicente se queda en el cuarto lugar con 13 puntos. De otro lado, el Porto, que el lunes jugará contra el Arouca, va primero con 18 puntos.

Las 'águilas' volverán a jugar el martes, pero esta vez contra el Chelsea en la Champions League.



¿Qué dijo José Mourinho tras victoria ajustada del Benfica?

"En general, no es el Benfica que queremos; el Benfica se basó en el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio. El equipo está agotado; esta racha de tres días seguidos de partidos es agotadora, y algunos jugadores están agotados. Gil es un gran equipo, pero estos equipos tienen una semana para preparar los partidos, descansar, prepararse para los detalles, las jugadas a balón parado sorpresa que no podemos analizar. Esto es algo que viví como entrenador de la UD Leiria [entre 2001 y 2002], tener una semana para preparar un partido y jugar con los ojos bien abiertos como Gil", dijo el DT portugués en rueda de prensa posterior.