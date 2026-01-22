Luis Fernando Muriel, autocrítico tras caída de Junior con Santa Fe; "tengo que trabajar"

Luis Fernando Muriel es uno de los refuerzos más rimbombantes del fútbol colombiano en 2026. Después de una larga carrera en Europa, donde jugó en Granada, Lecce, Udinese, Sevilla, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta, y de estar un par de años en la MLS, defendiendo los colores del Orlando City, regresó a su país para cumplir su sueño: vestir la camiseta del Junior de Baranquilla.

Recordemos que, en Colombia, solo había jugado para Deportivo Cali, donde debutó a nivel profesional. Razón por la que las expectativas con el delantero eran altas, pero, de entrada, no se están cumpliendo. Y es que la primera gran prueba fue la Superliga, donde se enfrentaron los dos campeones del 2025, es decir, Independiente Santa Fe y el 'tiburón', pero el resultado no fue el esperado.

En la ida, donde Luis Fernando Muriel no participó, empataron 1-1, con goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Posteriormente, en el juego de vuelta, disputado en El Campín, el pasado miércoles 21 de enero, el 'león' ganó 3-0, con anotaciones de Ewil Murillo, 'Hugol' y Nahuel Bustos, coronándose campeón y sumando otro título a sus vitrinas.

Al respecto, el atacante del Junior, Muriel Fruto, quien sumó minutos en Bogotá, habló con los medios de comunicación, puso la cara y explicó qué sucedió. Allí, no ocultó su tristeza y, de paso, fue autocrítico sobre su nivel mostrado. Por último, no bajó los brazos y expresó qué deben hacer en la interna para cambiar el panorama, pensando en Liga, Copa y Libertadores, que son los tres retos que tienen.



¿Qué balance hace de lo ocurrido en la Superliga?

"El balance es negativo, obviamente, después del resultado en El Campín. Perdimos por errores propios y nos costó recuperar. Todo fue negativo, de verdad".

En lo personal, ¿Cómo se sintió, tras ya sumar algunos minutos en cancha?

"Tengo que trabajar mucho porque ha sido poco lo que he trabajado con el equipo y en lo personal. En el fútbol moderno, no puedes jugar solo por talento o características, sino que hay que estar bien físicamente para marcar diferencia en cualquier liga del mundo y en Colombia no es la excepción, ya que ha crecido mucho. En lo físico, si no estás bien, se siente; así que voy a trabajar para estar lo más rápido posible y ayudar al equipo".

¿De qué manera levantar al equipo?

"Tenemos que mantener la calma y tranquilidad, entendiendo que debemos trabajar y mucho. Llegamos varios jugadores nuevos y eso requiere trabajo, además con pocas unidades de entrenamiento juntos y eso ha hecho que el equipo no muestre lo que tiene porque contamos con calidad y cualidades en las diferentes zonas del campo. Solo es cuestión de trabajar y seguir para adelante".