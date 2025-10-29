Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y la jugada ‘maradoniana’ en el 2-0 del Benfica sobre el Tondela; vea el video

Richard Ríos y la jugada ‘maradoniana’ en el 2-0 del Benfica sobre el Tondela; vea el video

El jugador colombiano ingresó en la segunda parte del partido por la Copa de Portugal, en el que su equipo logró un importante triunfo en condición de local.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Liga de Portugal
Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Liga de Portugal
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad