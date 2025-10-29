Richard Ríos y la jugada ‘maradoniana’ en el 2-0 del Benfica sobre el Tondela; vea el video

Publicidad
Este miércoles 29 de octubre, por los cuartos de final de la Copa de Portugal, el Benfica se enfrentó en el Estadio da Luz al Tondela, al que venció 3-0 con goles de Nicolás Otamendi (31’), Dodi Lukébakio (83’) y Vangelis Pavlidis (90+5’).
El jugador colombiano Richard Ríos fue suplente e ingresó al terreno de juego a los 77 minutos en reemplazo de Georgiy Sudakov. El antioqueño fue protagonista a los 83 minutos tras una gran jugada individual, en la que realizó una veloz corrida, dejó a dos rivales en el camino y asistió a su compañero para el 2-0.
¡GOLAZO DE BENFICA!— DSPORTS (@DSports) October 29, 2025
Espectacular jugada personal de Richard Ríos para dejar solo a Dodi Lukebaki que definió de zurda para convertir el 2-0 ante Tondela.#CopaDeLaLigaPortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/HHiSBbIhIe