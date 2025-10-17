Síguenos en::
Gol Caracol  / Deportivo Cali vs. Corinthians, EN VIVO: hora y dónde por TV la final de Copa Libertadores femenina

Deportivo Cali vs. Corinthians, EN VIVO: hora y dónde por TV la final de Copa Libertadores femenina

Este sábado 18 de octubre, Deportivo Cali y Corinthians se enfrentarán en el estadio Florencio Sola, en Buenos Aires, para definir al nuevo campeón de la Copa Libertadores femenina 2025.

Por: AFP
Actualizado: 17 de oct, 2025
Deportivo Cali vs. Corinthians.
