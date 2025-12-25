Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / “River Plate nunca fue opción”, mensaje claro a futbolista colombiano que no irá a Argentina

“River Plate nunca fue opción”, mensaje claro a futbolista colombiano que no irá a Argentina

Tras una gran actuación en Copa Libertadores y en el campeonato uruguayo, el futuro de Julián Millán se definirió a pesar de rumores que lo ponían en River Plate.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de dic, 2025
Comparta en:
Julián Millán Nacional vs Atlético Nacional
Julián Millán Nacional vs Atlético Nacional - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad