“River Plate nunca fue opción”, mensaje claro a futbolista colombiano que no irá a Argentina

En el fútbol internacional siguen llegando noticias de jugadores colombianos que van definiendo su futuro para el próximo año, como pasó este jueves con Julián Millán, defensor central de nuestro país, quien firmó un gran 2025 con la camiseta del Nacional de Uruguay.

Por eso, Germán García Grova fue el encargada de dar la confirmación de la permanencia del zaguero 'cafetero' en el equipo 'charrúa', en el que se consolidó como pieza clave y hasta logró el más reciente título de ese país, venciendo a Peñarol, su máximo rival.



Julián Millán sigue en Nacional de Uruguay

El periodista argentino informó en las últimas horas que el equipo 'charrúa' adquiere el 45% de Julian Millán. De esta manera el club pasará a tener el 95% de la ficha del defensor", asegurando una de sus figuras de cara a la Copa Libertadores del próximo año y los campeonatos locales.

Cabe recordar que hace algunas semanas el exSanta Fe había sido vinculado con River Plate, de Argentina, pero al final se conoció que "nunca fue opción", y que con la noticia dada este jueves, renovó su contrato con Nacional de Uruguay hasta "diciembre del 2028".

🚨Nacional adquiere el 45% de Julian Millán.



👉🏾De ésta manera el club 🇺🇾 pasará a tener el 95% de la ficha del defensor 🇨🇴



📍River nunca fue opción.



✍🏾 hasta diciembre 2028 pic.twitter.com/L86yrn70Ic — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 25, 2025

Los números de Julián Millán en Uruguay con Nacional han sido valiosos, jugando en 14 partidos, sumando 1.246 minutos y marcando un gol. Pero el rendimiento más sobresaliente del colombiano se dio en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, donde casualmente compartió con Atlético Nacional, Internacional de Porto Alegre y el Bahía. Allí se reportó con dos goles y una asistencias frente a los cuadros brasileños.



Millán no era el único 'cafetero' en el actual plantel que fue campeój en la liga 'charrúa' contra Peñarol, ganando 3-2 en el marcador global. Juan pablo Patiño y Hayen Palacios eran la otra cuota de nuestro país en el elenco 'decano'. De hecho, Palacios ha sido noticia en las últimas horas ya que podrían estar buscando su salida para abrir un cupo de extranjero.