Una leyenda del Liverpool incluyó a Daniel Muñoz en su equipo ideal de la Premier League

Tras la partida de Luis Díaz del Liverpool rumbo a la Bundesliga para vestir la camiseta del Bayern Múnich, Daniel Muñoz se ha consolidado como el futbolista colombiano más destacado de la Premier League inglesa en la presente temporada. El lateral derecho de la Selección Colombia ha tenido un rendimiento sobresaliente con el Crystal Palace, al punto de llamar la atención de referentes históricos del fútbol inglés.

Pese a que actualmente no se encuentra en competencia oficial, debido a que decidió someterse a una intervención quirúrgica para tratar una lesión en su rodilla, el impacto de Muñoz en el campeonato ha sido tan significativo que su nombre sigue figurando entre los mejores del torneo. Su regularidad, aporte ofensivo y solidez defensiva han sido claves para que el Palace mantenga equilibrio en una liga altamente exigente.

Daniel Muñoz en el equipo ideal de exjugador inglés

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, los colombianos del Crystal Palace, en un partido de la Premier League Getty Images

Jamie Carragher, exjugador inglés que disputó tres Copas del Mundo con su selección y es considerado una auténtica leyenda del Liverpool —club en el que jugó más de 500 partidos—, incluyó a Daniel Muñoz en su equipo ideal de la temporada hasta el momento en la Premier League.



Actualmente, Carragher se desempeña como analista en la cadena ‘Sky Sports’, espacio en el que reveló su once ideal del certamen. En la portería, el exdefensor se decantó por el guardameta del Sunderland, Robin Roefs.

La línea defensiva estuvo compuesta por la pareja del Crystal Palace, Daniel Muñoz y Marc Guéhi, acompañados por el dúo del Arsenal conformado por Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori. La elección del colombiano destaca no solo por su rendimiento individual, sino también por el reconocimiento que supone venir de una voz autorizada del fútbol inglés.

En la zona ofensiva, Carragher eligió al delantero del Manchester City, Erling Haaland, quien estuvo flanqueado por Antoine Semenyo, del Bournemouth, y Morgan Rogers, del Aston Villa.



¿Cuándo volverá a jugar Daniel Muñoz?

De acuerdo con la información entregada por Oliver Glasner, director técnico del Crystal Palace, el exjugador de Atlético Nacional ha tenido una evolución favorable en su proceso de rehabilitación. El cuerpo médico del club es optimista y estima que Muñoz podría regresar a la actividad competitiva a mediados de enero, siempre y cuando continúe respondiendo positivamente a las cargas físicas.



Números de Daniel Muñoz

En la presente temporada con el Crystal Palace, Daniel Muñoz ha disputado un total de 23 partidos en todas las competiciones. En ese lapso, registra cuatro goles y dos asistencias, acumulando 2.048 minutos en cancha, cifras que reflejan su importancia y aporte integral dentro del equipo londinense.