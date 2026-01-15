Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior
River Plate prepara cumpleaños de Juan F. Quintero y Marcelo Gallardo; habría 'sorpresa'

River Plate prepara cumpleaños de Juan F. Quintero y Marcelo Gallardo; habría ‘sorpresa’

El jugador colombiano y su director técnico tendrían celebración conjunta en medio de los trabajos de pretemporada que adelantan con el equipo de la banda cruzada.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 15 de ene, 2026
Juan Fernando Quintero, que cumple años el mismo día que Marcelo 'Muñeco' Gallardo.jpg
Juan Fernando Quintero cumple años el mismo que Marcelo Gallardo.
Foto: CARP.

