River Plate prepara cumpleaños de Juan F. Quintero y Marcelo Gallardo; habría ‘sorpresa’

El volante antioqueño Juan Fernando Quintero, dueño de la camiseta número 10 de River Plate de Argentina, y Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, su entrenador en el mismo club, cumplirán años el próximo domingo 18 de enero y habría festejo preparado.

El mediocampista paisa apagará 33 velitas, mientras que el estratega llegará a la icónica cifra de los 50 años de edad, acontecimiento que en la escuadra ‘millonaria’ no querrían dejar pasar desapercibido.

Por ello, se estaría alistando un acto especial en medio de la concentración que el plantel viene adelantando en Uruguay, donde fueron programados 2 duelos de fogueo.

El primer amistoso fue contra Millonarios, en Montevideo, y terminó 1-0 a favor de los ‘riverplatenses’. A su vez, el segundo será en Ciudad del Este contra Peñarol, en la noche del sábado 17 de enero.



Al día siguiente sería la celebración para el par de ídolos, pues Quintero es querido por haber hecho el gol que los hinchas denominan como “el más importante de la historia de River” (en la final de la Copa Libertadores de 2018 contra Boca Juniors, en Madrid, España); en tanto que Gallardo está en el pedestal por sus 14 títulos como DT y 6 como jugador del club.

En consecuencia, habría ‘sorpresa’ para los 2, según revelación del periodista argentino Renzo Pantich, corresponsal especializado en información de dicha institución y perteneciente al medio digital AZZ.



Así sería el cumpleaños de Quintero y Gallardo en River Plate

De acuerdo con relato de Pantich, los 33 años del popular ‘Juanfer’ y los 50 del ‘Muñeco’ se celebrarían el mismo domingo 18 de enero en suelo uruguayo con una visita especial.

“Va a haber una fiesta, un brindis, seguramente, y va a aparecer Rodrigo Riep”, señaló el reportero.

En ese sentido, detalló: “Riep, amigo del ‘Muñeco’ y representante de Juan Fernando Quintero, llegó a Punta del Este para mirar el partido de River y Peñarol y festejar el domingo el cumpleaños ambos”.

La ‘sorpresa’ pasaría porque Riep también es agente del delantero colombiano Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia, con pasado en Boca Juniors y hombre que dijo querer ir a River. Sin embargo, los directivos ‘millonarios’ ya habrían cerrado la puerta a su posible fichaje.

“Todos los dirigentes aseguran que Villa no se podrá la camiseta de River… Pero no sea cosa que Riep convenza a la parte dirigencial de que Villa esta regalado, pues la cotización de Villa bajó de 12 a 6 millones de dólares y River ofreció 4”, indicó.

Resta esperar si se logran conocer aspectos del cumpleaños y qué resulta de la visita de Riep a él, ya que Quintero es amigo de Villa y le abrió las puertas del club, mientras que Gallardo lo vería como un buen refuerzo.

En video, las palabras del periodista argentino: