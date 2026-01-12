¿Juan Fernando Quintero le abre las puertas a Sebastián Villa en River Plate?: "Tiene mucha calidad"

River Plate comenzó el 2026 con un triunfo 1-0 sobre Millonarios en juego de fogueo que se llevó a cabo en el estadio Parque Central, en Montevideo, Uruguay. En el conjunto de Nuñez, el colombiano Juan Fernando Quintero fue el encargado de liderar y saltar a la cancha como líder y titular. El mensaje era claro, acompañar a algunos debutantes y a otros juveniles como el arquero Santiago Beltrán, quien jugó desde el arranque por las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión. Más allá del resultado, lo que más llamó la atención del '10' fue su respuesta en declaraciones postpartido cuando le consultaron por su compatriota Sebastián Villa.

En charla con 'TyC Sports', el canterano del Envigado dejó en claro que sabe la clase de futbolista que es Villa, pero que la decisión final no tiene nada que ver con él si no con las directivas del club 'millonario'.

"Con el tema de Villa, yo soy muy cercano. Es un gran jugador pero creo que las personas indicadas para hablar del tema creo son las que lo tiene que hacer. Yo solamente sé la calidad de jugador que es, sé lo que es como persona y obviamente eso lo voy a defender. Ahora... lo que son las negociaciones, todo el mundo sabe que cada quien en su lugar. Nosotros, del lado de nosotros deportivo, futbolístico y como jugador, no nos incumbe eso. Siempre y cuando cada quien tome su rol y las decisiones", respondió el jugador con pasado en Pescara, Porto, Rennes, Medellín, Nacional, América, Junior y Racing.

Sebastián Villa con Independiente Rivadavia. Getty

Ahora bien, más allá de los rumores, la prensa argentina reveló en los últimos días que Villa si estaba cerca al entorno de River Plate, pero más por intención propia de él, a modo de ofrecimiento, que un interés real desde el DT Marcelo Gallardo o del departamento deportivo del equipo.



Villa tiene firme intenciones de marcharse de Independiente Rivadavia, tanto así que no acudió a los entrenamientos como un mecanismo de ejercer presión y forzar su salida luego de un exitioso paso en el que fue figura clave para conseguir el primer y único título en la historia del club medocino.

Cabe recordar, que, hasta el momento, River ha fichado ha Ezequiel Centurión, Matias Viña, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno y Tomás Galván.