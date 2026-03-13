Roger Martínez marcó un nuevo golazo con Al-Taawon en la Liga de Arabia Saudita: véalo acá

Roger Martínez es uno de los futbolistas colombianos que se destaca en la Liga Profesional de Arabia Saudita. El delantero cartagenero volvió a dejar un gol de gran factura con su equipo, el Al-Taawon, en compromiso de la jornada 26. Su nueva anotación dejó en evidencia a una de sus mejores cualidades en el campo de juego: su pegada de media distancia.

El tanto del futbolista, de 31 años, se presentó en lo fue el empate a dos goles, en condición de visitante, del Al-Taawon frente a Neom Sports el jueves anterior. Roger Beyker anotó al minuto 70 y que significó el 1-1 parcial en el tablero. Su gol llegó luego de que su equipo presionó la salida del rival desde su área, y tras conseguir el objetivo, la esférica le quedó al exRacing, y tras acomodarse, sacó un potente remate que fue imposible para el golero local.

Con esta nueva anotación, el oriundo de Cartagena de Indias y proceso en Selección Colombia llegó a 19 'gritos sagrados' en 24 partidos, una cifra que lo mantiene entre los delanteros con mayor producción ofensiva de la Liga de Arabia Saudita.



Vea acá el nuevo golazo de Roger Martínez en la Liga de Arabia Saudita:

Roger Martinez's goal tonight vs. NEOM SC ⚽️ pic.twitter.com/J7tnk1NBwc — Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 12, 2026