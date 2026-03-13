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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Roger Martínez marcó un nuevo golazo con Al-Taawon en la Liga de Arabia Saudita: véalo acá

Roger Martínez marcó un nuevo golazo con Al-Taawon en la Liga de Arabia Saudita: véalo acá

El delantero cartagenero se reportó en el marcador en lo que fue el empate 2-2 entre Neom y Al-Taawon. ¡Así fue el tanto de Roger Martínez en el fútbol árabe!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Roger Martínez, delantero colombiano al servicio del Al Taawon.
Roger Martínez, delantero colombiano al servicio del Al Taawon.
AFP

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