Roger Martínez marcó un nuevo golazo con Al-Taawon en la Liga de Arabia Saudita: véalo acá

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Roger Martínez es uno de los futbolistas colombianos que se destaca en la Liga Profesional de Arabia Saudita. El delantero cartagenero volvió a dejar un gol de gran factura con su equipo, el Al-Taawon, en compromiso de la jornada 26. Su nueva anotación dejó en evidencia a una de sus mejores cualidades en el campo de juego: su pegada de media distancia.
El tanto del futbolista, de 31 años, se presentó en lo fue el empate a dos goles, en condición de visitante, del Al-Taawon frente a Neom Sports el jueves anterior. Roger Beyker anotó al minuto 70 y que significó el 1-1 parcial en el tablero. Su gol llegó luego de que su equipo presionó la salida del rival desde su área, y tras conseguir el objetivo, la esférica le quedó al exRacing, y tras acomodarse, sacó un potente remate que fue imposible para el golero local.
Con esta nueva anotación, el oriundo de Cartagena de Indias y proceso en Selección Colombia llegó a 19 'gritos sagrados' en 24 partidos, una cifra que lo mantiene entre los delanteros con mayor producción ofensiva de la Liga de Arabia Saudita.
Roger Martinez's goal tonight vs. NEOM SC ⚽️ pic.twitter.com/J7tnk1NBwc— Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 12, 2026
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