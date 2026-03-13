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Gol Caracol  / Ciclismo  / Harold Tejada hizo historia en la París Niza; ganó la etapa 6 y firmó varios récords personales

Harold Tejada hizo historia en la París Niza; ganó la etapa 6 y firmó varios récords personales

Espectacular presentación del ciclista colombiano del XDS Astana Team, Harold Tejada, quien se impuso en una carrera donde están Jonas Vingegaard, Lenny Martínez, entre otros.

Por: AFP
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
AFP

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