Pablo Repetto; "nos es fácil ganarle a Peñarol; nos quedamos con la Sudamericana, que es un premio"

Pablo Repetto compareció en rueda de prensa, tras la victoria 0-1 de Santa Fe sobre Peñarol en la última jornada del grupo E de la Copa Libertadores 2026. Pese al resultado favorable, el primer campeón del fútbol colombiano no logró avanzar a los octavos de final; la razón, el triunfo 0-2 de Platense en su visita a Corinthians.

El 'león' cumplió con su tarea en el estadio Campeón del Siglo, pero necesitaba que el 'timao' no se viera superado en su casa por el elenco argentino; marcador que finalmente se dio. Ahora, los dirigidos por Repetto deberán conformarse con la 'otra mitad de la gloria'; jugarán los 'play-offs' de la Copa Sudamericana.

La formación titular de Santa Fe en su visita a Peñarol por la Copa Libertadores. Foto: AFP

"No es fácil venir y ganar acá. Necesitábamos el resultado y esperar que se diera un resultado que parecía ser lógico, el de Platense contra Corinthians, un empate, pero bueno no se dio. Nos quedamos con la Sudamericana, que es un premio, fuimos por lo máximo que era la Libertadores. Hoy (miércoles) hicimos lo que teníamos que hacer, en algún partido antes, en algún detalle hizo que no sumáramos de a tres y quedamos en Sudamericana, cuando en algunos de los partidos que empatamos de local, pudimos dar un poquito más", dijo de entrada Repetto en su intervención con los medios de comunicación.



El estratega uruguayo, al servicio de Santa Fe, destacó el esfuerzo de los suyos a la largo de este primer semestre, mismo en el cual tuvieron una gran seguidilla de compromisos.

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"Terminamos ganando los dos partidos de Copa, terminamos muy bien el campeonato local, independientemente, que no pudimos jugar la final por la tanda de penales y mirar el futuro. Nos toca descansar; la verdad es que los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande; hoy es el partido número 31 en este primer semestre, el equipo se entregó, tuvimos bajas respecto a toda la seguidilla. Felicitar a todos los jugadores que cerramos este primer semestre del año con un triunfo, que creo que es merecido por el esfuerzo que se viene haciendo", concluyó Pablo Repetto.

Ahora, Santa Fe se irá a vacaciones y alistará lo que será el segundo semestre del 2026, a la espera de conocer a su rival en la Copa Sudamericana, sorteo que se llevará a cabo el viernes en la sede de la Conmebol, en Asunción, Paraguay.

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, en el partido contra Fortaleza Colprensa