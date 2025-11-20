Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rosario Central y Jaminton Campaz, en el ojo del huracán por polémica decisión de la AFA

Rosario Central y Jaminton Campaz, en el ojo del huracán por polémica decisión de la AFA

El conjunto ‘canalla’, en el que milita Ángel Di María, recibió un reconocimiento por parte de la Asociación del Fútbol Argentino por ser el mejor equipo del año; sin embargo, dicha distinción no estuvo ajena a la controversia.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
