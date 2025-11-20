José Pékerman evocó la historia de cómo Argentina le arrebató a España, a Lionel Messi

Doblemente ganador de la Copa América, una vez de la Finalísima y vigente campeón del Mundial; a puertas de su retiro en la Selección Argentina, Lionel Messi cuenta con una envidiable vitrina en la 'albiceleste’, que solo engrandece su legada como uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol.

No obstante, nada de estos sería una realidad, si, en su momento, el ‘10’ no se hubiera dejado convencer de José Néstor Pékerman y todo el combinado argentino para representar los colores de su país.

Y es que, así como lo contó el entrenador con paso por la Selección Colombia, en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) se 'despertaron' con Lionel, antes de que fuera tarde, pues ya estaba en el radar de España para competir oficialmente en torneos FIFA.

"MESSI TENÍA TODO PREPARADO PARA JUGAR CON ESPAÑA"



José Pékerman, entrenador de Argentina en el Mundial 2006, declaró que Messi estuvo muy cerca de jugar con España 🇦🇷



— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 20, 2025

“Cuando yo me alejé de la Selección Argentina, el cuerpo técnico siguió con Hugo Tocalli. Yo iba a Europa a seguir con mi carrera para actualizarme y seguir con mi aprendizaje. En España nosotros teníamos antecedentes sobre Lionel de un torneo Sub-17 de Finlandia que había jugado con España", indicó de entrada José Néstor Pékerman, para el diario argentino ‘Olé’.



Además, como dato no menor, el entrenador argentino reveló que la ‘roja’ ya tenía fichado al rosarino para ir a un certamen mundialista: “La gente del cuerpo técnico español nos decía que si hubiéramos tenido a ese chaval, lo hubiéramos ganado. A Tocalli le dije que estaba impactado, que era el jugador del futuro, no me podía equivocar, era la nueva aparición del fútbol argentino, una bendición. Es que ya estaban los papeles preparados para que Messi, que tenía 18 años, fuera al Mundial Sub-20 con España. Nos tuvimos que apurar. Entonces arrancó el operativo".

"Tocalli me decía que tenía el equipo formado para el Sudamericano Sub-20 que empezaba en un mes. 'Cómo me dices que hay un chico ahora'. Le dije que no quería que jugara si no era necesario, solo que disputara un amistoso para que constara en la FIFA. Y listo, España nunca más", agregó Pékerman, quien fue uno de los principales promotores el tema de Messi y la Selección de Argentina.

Pero eso no fue todo, pues el estratega argentino también habló con el presidente de la AFA en ese momento, para gestionar el debut del ‘10’, quien terminaría marcando toda una historia en el combinado ‘albiceleste’: “A Don Julio Grondona le dije que buscara cualquier rival, que Tocalli estaba al tanto, pero con una condición: que el partido fuera en Argentinos. Si ahí había jugado Diego..."

"ERA EL JUGADOR DEL FUTURO"



🔙⚽️ José Pekerman contó en el Olé Summit 2025 detalles sobre el recordado amistoso ante Paraguay para bloquearle a España a Messi



— Diario Olé (@DiarioOle) November 20, 2025

Al final, ese encuentro se disputó; Lionel Messi debutó y Argentina goleó 8-0 a Paraguay, en una tarde que, tal vez para ese momento no se tenía la importancia y transcendencia de lo que había sucedido, pero que fue histórico.

