Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pep Guardiola es noticia 'bomba' en Inglaterra; apuntan a sorpresiva decisión con Manchester City

Pep Guardiola es noticia 'bomba' en Inglaterra; apuntan a sorpresiva decisión con Manchester City

La prensa inglesa sorprendió al filtrar una información que tiene a todos los aficionados del Manchester City con los 'pelos de punta'. ¡Nadie se lo esperaba!

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
Comparta en:
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se lamenta por la lesión de una de sus figuras

Pep Guardiola está ultimando su salida del Manchester City. Pese a que en el club mantienen que aún tiene un año de contrato, medios británicos apuntan a que esta va a ser la última semana del español como técnico de los 'Sky Blues'.

Tras diez años en el cargo y todos los títulos ganados, el de Sampedor anunciará en los próximos días su marcha del City y recibirá una despedida con honores en el último encuentro de Premier League que los mancunianos disputarán este domingo en el Etihad Stadium contra el Aston Villa.

Neymar con Brasil
Gol Caracol

Acá la convocatoria oficial de la selección Brasil para el Mundial 2026; Neymar fue noticia

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
Gol Caracol

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, fue denunciado por caso relacionado al 'FIFAGate'

Kylian Mbappé Álvaro Arbeloa
Gol Caracol

Histórico del Real Madrid defendió a Kylian Mbappé; "él salió a dar la cara, yo no lo hubiera hecho"

Guardiola aún tiene un año de contrato con el City, tras la renovación que firmó el año pasado, pero durante toda la temporada fuentes de la industria han indicado que esta podía ser su última campaña.

Pep Guardiola

El técnico llegó en 2016, tras tres años en el Bayern de Múnich, y en Mánchester no solo se ha convertido en el mejor técnico de la historia del club, sino que también ha cimentado su estatus como uno de los mejores de la historia.

En el City ha ganado seis Premier League, una Champions League y una decena de Copas nacionales, además de una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En sus diez años en el City, solo se ha quedado en blanco en dos ocasiones.

Publicidad

Ha dirigido 591 partidos, con un porcentaje de triunfos superior al 70 %. Su próximo destino es una incógnita, aunque en varias ocasiones ha dejado caer que no entrenará más a nivel de clubes y que su meta es dirigir a una selección. Después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, varios banquillos de las mejores selecciones del mundo estarán disponibles.

Nico Paz, de celebración con la Selección Argentina, junto con Enzo Fernández, Ángel Correa, Cuti Romero, Rodrigo de Paul, entre otros
Gol Caracol

Argentina con alarmas encendidas; figura se lesionó y llegaría con lo justo al Mundial 2026

Einer Rubio y Egan Bernal, colombianos en el Giro de Italia 2026.
Ciclismo

Giro de Italia 2026: horario de salida de los colombianos para la contrarreloj de la etapa 10

Gio Urshela con los Athletic en su última temporada en la MLB (2025).
Más Deportes

Gio Urshela le puso fin a su carrera como beisbolista; "siempre agradecido"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Pep Guardiola

Manchester City

Premier League

Publicidad

Publicidad

Publicidad