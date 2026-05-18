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Gol Caracol  / Carlo Ancelotti y su advertencia a Neymar en Brasil; "no quiero estrellas; jugará si se lo merece"

Carlo Ancelotti y su advertencia a Neymar en Brasil; "no quiero estrellas; jugará si se lo merece"

Luego de revelar la lista de 26 jugadores convocados al Mundial 2026, Carlo Ancelotti, DT de Brasil, se refirió a la inclusión de Neymar, figura del Santos. ¡Sin pelos en la lengua!

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
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Carlo Ancelotti, DT de la Selección Brasil, y Neymar, actualmente en el Santos.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, defendió este lunes la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 porque considera que ha mejorado físicamente y tiene experiencia, aunque no le garantizó un puesto en el once titular.

"Es un jugador importante y será un jugador importante en esta Copa del Mundo. Tendrá la misma obligación que los otros 25, puede que juegue o no, puede que esté en el banquillo y entre...", dijo en rueda de prensa 'Carletto', en Río de Janeiro, tras anunciar la lista de 26 futbolistas para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

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El técnico italiano subrayó que el 10 ha tenido "continuidad" en los últimos partidos con el Santos y que en la Canarinha lo ve en la posición de "atacante más centrado".

También destacó la experiencia del exjugador del Barcelona y París Saint-Germain (PSG) en este tipo de torneos, y "el cariño que el grupo tiene por él".

"Puede ayudar a crear un buen ambiente dentro del grupo y sacar lo mejor de cada uno", añadió.

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Este será el cuarto Mundial para Neymar, la gran sorpresa de la lista de Ancelotti, ya que nunca le había llamado desde que asumió las riendas de la selección, hace un año, y no juega con la 'verdeamarela' desde octubre de 2023.

No obstante, no garantizó que vaya a ser titular indiscutible.

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"Quiero ser claro, limpio y honesto: jugará, si merece jugar", aseveró Ancelotti, quien aseguró que ya tiene una idea de su equipo titular ideal, aunque primero quiere ver en qué estado llega cada uno.

"Neymar tiene el mismo papel que los otros jugadores: aportar. Es importante no centrar toda la expectativa en un jugador. Toda la calidad tiene que dirigirse a ayudar a la selección a ganar la Copa del Mundo", apuntó.

"No quiero estrellas, quiero jugadores que estén dispuestos a ayudar al equipo a ganar los partidos", completó.

Ancelotti también incluyó en la nómina de delanteros para el Mundial a Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha y Rayan.

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La Canarinha disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

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