Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sarcasmo de figura de Bayern Múnich; felicitó a Slot y Liverpool por la salida de Luis Díaz

Sarcasmo de figura de Bayern Múnich; felicitó a Slot y Liverpool por la salida de Luis Díaz

El fichaje de Luis Díaz le ha sentado bien al equipo alemán y, por eso, no paran los elogios para el guajiro y, de paso, se burlan de la decisión de los 'reds'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad