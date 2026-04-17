Sarcasmo de figura de Bayern Múnich; felicitó a Slot y Liverpool por la salida de Luis Díaz

Luis Díaz tiene a todos encantados en Alemania. Sus goles, asistencias, presentaciones y profesionalismo han hecho que se gane el cariño de la hinchada y el respaldo del cuerpo técnico, encabezado por Vincent Kompany. Por eso, en partidos importantes, no brilla por su ausencia y, por el contrario, es de los fijos junto a Harry Kane y Michael Olise, con quienes ha formado un tridente de peligro en Europa.

Prueba de ello fue lo hecho contra Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League, donde marcó un importante gol para desequilibrar la serie a favor de los bávaros, en los minutos finales. Dicha situación no pasó desapercibida y dio de qué hablar en territorio teutón. Oliver Kahn, leyenda del club alemán, 'bañó' en elogios al guajiro, resaltando que es uno de los mejores en su posición.

"Luis Díaz está entre los mejores extremos izquierdos de Europa en este momento y lo ha demostrado de manera constante esta temporada, a pesar de tener 29 años. Su capacidad para encarar a rivales, generar peligro y sumar goles a su juego ha sido excepcional. Lo que aporta a este equipo nos ha elevado. Su influencia es enorme, con ese espíritu de lucha y también esa negativa a rendirse", afirmó.

Pero no fue lo único y dedicó unas palabras al Liverpool, específicamente a Arne Slot, por haber dejado ir a 'Lucho'. Y es que era una de las figuras de los 'reds', junto a Mohamed Salah, en el frente de ataque, pero tomaron la decisión de venderlo y contratar a jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké, entre otros. Dicha decisión, en la actualidad, la están lamentando en territorio inglés.



🚨Oliver Kahn on the impact of Luis Díaz at Bayern Munich:



🗣️Oliver: “First of all, credit has to go to Arne Slot and Liverpool for allowing this move to happen. When the decision was put to Bayern between Díaz and Cody Gakpo, We had no hesitation to go with Luis Diaz. We made… pic.twitter.com/xIzOs8HDLx — Klay (@UtdKlay) April 16, 2026

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"En primer lugar, el mérito hay que dárselo a Arne Slot y al Liverpool por permitir que este traspaso se llevara a cabo. Cuando la decisión se planteó en el Bayern entre Díaz y Cody Gakpo, no tuvimos ninguna duda en optar por Luis Díaz. Tomamos la decisión correcta porque estamos viendo que ha sido fundamental para nosotros en lo que va de la temporada", sentenció el exguardameta, de 56 años.