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Gol Caracol  / Atlético de Madrid vs Real Sociedad EN VIVO; hora y dónde ver por TV, final de Copa del Rey

Atlético de Madrid vs Real Sociedad EN VIVO; hora y dónde ver por TV, final de Copa del Rey

Después de haber clasificado a semifinales de Champions, los 'colchoneros' llegan con aire a luchar por el título de la Copa del Rey contra una aguerrida, Real Sociedad.

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Atlético de Madrid vs Real Sociedad; Copa del Rey
Atlético de Madrid vs Real Sociedad; Copa del Rey
AFP

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