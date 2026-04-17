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Gol Caracol  / Pep Guardiola: "Quedan seis partidos, pero nos jugamos una final; si perdemos, se acabó"

Pep Guardiola: "Quedan seis partidos, pero nos jugamos una final; si perdemos, se acabó"

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se pone las pilas junto con su equipo para enfrentar al Arsenal y mantenerse vivió en la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Pep Guardiola, director técnico español del Manchester City, dando indicaciones en un partido de Premier League
Pep Guardiola, director técnico español del Manchester City, dando indicaciones en un partido de Premier League
AFP

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