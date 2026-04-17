Pep Guardiola: "Quedan seis partidos, pero nos jugamos una final; si perdemos, se acabó"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, admitió que si pierden contra el Arsenal se acabaron sus opciones de levantar la Premier League esta temporada. Los 'Sky Blues' tienen seis puntos de desventaja, pero dos partidos menos que los 'Gunners' y vivirán un duelo directo este domingo en el "Etihad Stadium". Enfrentamiento el cual será a todo dar por sumar tres puntos más en el torneo.

"Obviamente que es una final. Si perdemos, se acabó. Pero aún quedan seis partidos. Seis partidos son muchos", reconoció Guardiola este viernes en rueda de prensa.

Los dirigidos por 'Pep' ya le ganarón al Arsenal en su último duelo directo, en la final de la Copa de la Liga. Entre tanto, los de Mikel Arteta llegan a este encuentro con una sola victoria en sus últimos cinco partidos.

Sin embargo, se encuentran recargados luego de su enfrentamiento ante el Sporting de Lisboa el pasado miércoles y asegurar su presencia en las semifinales de la Champions League. El Arsenal venció 1-0 al equipo brasileño en su primer enfrentamiento. Entre tanto, en el partido de vuelta el compromiso quedo en igualdad de marcador 0-0. De está manera los 'Gunners' se enfrentarán en las semifinales de La Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.



Pep Guardiola; técnico del Manchester City AFP

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"Cada temporada, el Arsenal es mejor y mejor. Cuando llegó Arteta al club tenían problemas. El año pasado el Liverpool estuvo intratable, pero la temporada anterior y esta el Arsenal ha sido el gran contendiente". Para el partido de este domingo, el City tendrá de baja al defensa Rúben Dias, no obsatnte recupera a Nico O'Reilly. Preguntado sobre si esta remontada sería el mayor logro desde que llegó al City, Guardiola lo negó.

"Para muchos jugadores nuevos es bueno estar en esta posición, para aprender para el futuro y para las próximas temporadas. Estar aquí después de tantos años y tantos títulos es bueno, pero no es nuestro mayor logro".