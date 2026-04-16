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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Las cuentas de Bayern Múnich, de Luis Díaz, para coronarse campeón de Bundesliga este fin de semana

Las cuentas de Bayern Múnich, de Luis Díaz, para coronarse campeón de Bundesliga este fin de semana

El Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, podría coronarse virtualmente campeón de la Bundesliga este fin semana. Los dirigidos por Kompany enfrentan a Stuttgart.

Por: AFP
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Bayern Múnich es líder en la Bundesliga y busca un nuevo título en el campeonato local.
Bayern Múnich es líder en la Bundesliga y busca un nuevo título en el campeonato local.
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