Las cuentas de Bayern Múnich, de Luis Díaz, para coronarse campeón de Bundesliga este fin de semana

En una jornada en la que el Bayern Múnich, de Luis Díaz, puede proclamarse ya campeón de la Bundeliga, parte del protagonismo del fin de semana en el fútbol de Alemania será para Marie-Louise Eta, primera entrenadora en una gran liga europea.

El histórico momento se vivirá en Berlín el sábado a partir de las 8:30 de la mañana, en horario de Colombia. Eta se sentará en el banquillo del Unión, club de la capital germana que necesita sumar puntos para escapar a la amenaza del descenso.

Bayern Múnich celebra gol en la Bundesliga - Foto: AFP

Y la primera cita para Eta es ya casi decisiva: 11ª clasificado con un margen de 7 puntos sobre el St. Pauli, 16ª plaza que obliga a disputar un repechaje por la permanencia, el Unión recibe al Wolfsburgo, que está en zona de descenso directo.



Será la primera de las cinco finales que tendrá que afrontar Eta, que la próxima temporada debería entrenar al Unión Berlín femenino... salvo que el club cambie de opinión.

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"En estos momentos, nuestro objetivo es la permanencia (...) Lo que todavía no hemos hablado es de su contrato. Lo abordaremos cuando llegue el momento. Pero eso no es lo importante para ella ahora mismo; está centrada en su trabajo, y puede estar segura de que, llegado el momento, la recompensaremos como corresponde", declaró el director deportivo Horst Heldt el lunes tras anunciar el nombramiento de Eta.



¿Cuáles son las cuentas del Bayern Múnich, de Luis Díaz, para coronarse campeón anticipado en la Bundesliga?

El otro punto de interés del fin de semana se situará el domingo en Múnich, donde el Bayern puede proclamarse ya campeón por 35ª ocasión en su historia y seguir aspirando al triplete tras haberse clasificado para semifinales de Champions League, luego de haber eliminado el miércoles al Real Madrid con un marcador global de 6-4; uno de los goles de la escuadra muniqués fue obra de Luis Díaz.

El equipo 'bávaro' recibe al tercer clasificado, Stuttgart, y tendrá la primera ocasión de ganar el título si el Borsussia Dortmund no se lleva los tres puntos de su visita a Hoffenheim el sábado.

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En caso de hacer el mismo resultado, el Bayern mantendrá la diferencia de 12 puntos, a cuatro jornadas para el final y el título será virtual, dada la diferencia de goles favorable a los bávaros de +78 por los +31 de los de Dortmund.

Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid. Getty Imágenes

¿Cuándo es Bayern Múnich vs. Stuttgart por la Bundesliga?

Este partido, que podría definir un nuevo título para el elenco 'grande de Baviera', será este domingo 19 de abril en el Allianz Arena y tiene como horario en Colombia de las 10:30 de la mañana. Se podrá ver EN VIVO por TV para nuestro país en Espn y Disney+ Premium, y además, en este portal: wwww.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del juego, las judadas virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz.