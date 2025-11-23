Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Se abre una nueva puerta para James Rodríguez en Sudamérica; grande de Paraguay lo quiere

Se abre una nueva puerta para James Rodríguez en Sudamérica; grande de Paraguay lo quiere

A James Rodríguez le llueven pretendientes en todo el mundo. Ahora, de acuerdo con información de la prensa paraguaya, uno de los mejores equipos de ese país estaría en negociaciones con el '10'.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez recibe nuevo interés de equipo sudamericano
James Rodríguez recibe nuevo interés de equipo sudamericano
Foto: FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad