Se abre una nueva puerta para James Rodríguez en Sudamérica; grande de Paraguay lo quiere

El mercado de pases en Sudamérica podría estar a punto de presenciar uno de los movimientos más impactantes de los últimos tiempos. Desde Paraguay, la información apunta a que el Club Libertad ha iniciado contactos formales para hacerse con los servicios de James Rodríguez, en lo que sería una apuesta histórica para el fútbol de ese país.

La noticia fue destapada por el periodista Jorge 'Chipi' Vera durante la emisión de su programa en el portal 'ABC Deportes'. "James Rodríguez está en negociaciones con el Club Libertad. Pregunté a una fuente muy importante, le consulté: ¿James Rodríguez viene a Libertad?, y la respuesta fue la siguiente: no puedo decirte que no, ni que sí, no sería cierto ninguna de las dos cosas; todo puede ser, todo no puede ser. Pero varias veces consulté con la misma fuente sobre varios jugadores, y cuando es no, es no; me dice no, cuando es sí, y ya está cerrado, me dice sí; entonces puedo decir hasta ahí que está negociando", inició diciendo.

INFORMACIÓN DE @ChipiVera89



🔶Libertad está negociando con James Rodríguez.



🔶El colombiano de 34 años es agente libre luego de su último paso por el León Alonso.



🚨EN VIVO: https://t.co/3mBbiHpjZZ pic.twitter.com/7pcMlXWUeg — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 22, 2025

Seguido a esto, Vera fue cauto al diferenciar entre una negociación activa y un acuerdo cerrado. "Se llegará a un acuerdo el día de mañana, lo conquistarán o no, les van a seducir o no. Separemos, una cuestión es que esté en negociaciones, otra cuestión es que venga; hay posibilidades", aclaró, subrayando que ahora comienza la etapa para convencer al colombiano de aterrizar en Asunción.

De concretarse la llegada de James Rodríguez a Libertad, no solo sacudiría la primera división de Paraguay, sino que enviaría un mensaje de ambición continental por parte del club 'albinegro'. Ademas, el capitán de la Selección Colombia podría encontrar un ambiente ideal para poder desempeñarse antes de disputar su gran objetivo, que es el Mundial 2026.



Por ahora, la ilusión se ha instalado en la afición de Libertad, que comparten el sentimiento expresado por los periodistas paraguayos, al cerrar su informe: "James Rodríguez, te imaginas, qué lindo".

James Rodríguez, en su etapa en León Foto: Club León.

Publicidad

Pretendiente europeo para James Rodríguez

Según informaciones recientes de la prensa colombiana, el volante cucuteño también podría tener un destino exótico y sorprendente: Chipre. Detrás de esta operación se encuentra el AEL Limassol, club que habría mostrado un interés decidido y formal por hacerse con los servicios del '10'.

La directiva del equipo de la ciudad de Limassol pretendería dar un golpe de autoridad en la liga local conformando una plantilla de alto perfil mediático y técnico. Su intención es clara: aprovechar la experiencia y la visión de juego de James para potenciar un esquema que ya cuenta con el liderazgo del mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa bajo los tres palos.

Publicidad

Lo cierto es que James Rodríguez llama la atención de muchos equipos de diversos países, por lo que su futuro será un tema del que se va a hablar en el próximo tiempo, y el '10' tendrá que pensar muy bien cuál sería la mejor opción para poder tener la continuidad que desea en esta etapa de su vida.