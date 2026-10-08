Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Se acabó la incertidumbre en El Salvador; hay decisión final sobre Hernán 'Bolillo' Gómez

Se acabó la incertidumbre en El Salvador; hay decisión final sobre Hernán 'Bolillo' Gómez

La Federación Salvadoreña de Fútbol se pronunció con un comunicado, compartiendo la determinación con el DT colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, tras descenso en Liga de Naciones de la Concacaf.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
Comparta en:
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
AFP

El colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez seguirá dirigiendo a la Selección de El Salvador, informó este jueves la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), pese a que el combinado Azul y Blanco descendió a la Liga B de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Fue el mismo 'Bolillo' Gómez quien le manifestó al presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, que dejaría su cargo si no lograba que El Salvador se mantuviera en el Liga A; sin embargo, la Fesfut ratificó a Gómez en su cargo, dándolo a conocer en un comunicado de prensa.

Publicidad

Últimas noticias

Neymar y Jorge Carrascal.
Colombianos en el exterior

Santos y Flamengo empataron 2-2 en Brasil; doblete de Neymar y asistencia de Jorge Carrascal

Kevin Serna celebra el gol que marcó con Fluminense al Corinthians en el Brasileirao.
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Kevin Serna en Fluminense vs. Coritiba, en el Brasileirao

Según la Federación de Fútbol, el entrenador comenzará en breve a alistar los juegos de play-in de la Liga de Naciones ante Saint Martin, a disputarse en noviembre.

Publicidad

De acuerdo con una información de Concacaf, los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de cada grupo de la Liga A se enfrentarán a los tres ganadores de cada zona y al mejor segundo lugar de la Liga C en el play-in de las Ligas A y C.

Los cuatro ganadores del play-in también avanzarán a los preliminares de la Copa Oro. Los 14 equipos que participen en la fase preliminar de la Copa Oro disputarán siete series de ida y vuelta en marzo de 2027, con los siete ganadores clasificando a la Copa Oro Concacaf 2027.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El Salvador concluyó en el sexto lugar en el Grupo B de la Liga A con cuatro puntos y la peor cuota goleadora, con 10 tantos en contra.

Publicidad

Tras la derrota por 6-0 ante Guatemala y el triste empate 1-1 contra Martinica, se esperaba que la Federación Salvadoreña de Fútbol oficializara la salida del 'Bolillo'.

"'Bolillo' me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes (6 de octubre) y eso es lo que puso sobre la mesa”, señaló el presidente de la Fesfut en conferencia de prensa el pasado 30 de septiembre.

Publicidad

Desde su llegada, en febrero de 2025, Gómez ha dirigido veinte partidos con un saldo de cuatro victorias, seis empates y diez derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias.

Nacional vs. Tolima.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 0-0 Tolima

Kerwin Vargas, delantero de Athletico Paranaense.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Kerwin Vargas en Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Kevin Viveros Athletico Paranaense
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Kevin Viveros en Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Relacionados

Hernán Darío Gómez

Selección de El Salvador

Publicidad

Publicidad

Publicidad