Se acabó la incertidumbre en El Salvador; hay decisión final sobre Hernán 'Bolillo' Gómez

El colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez seguirá dirigiendo a la Selección de El Salvador, informó este jueves la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), pese a que el combinado Azul y Blanco descendió a la Liga B de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Fue el mismo 'Bolillo' Gómez quien le manifestó al presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, que dejaría su cargo si no lograba que El Salvador se mantuviera en el Liga A; sin embargo, la Fesfut ratificó a Gómez en su cargo, dándolo a conocer en un comunicado de prensa.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Sobre la continuidad de Hernán Darío Gómez como Director Técnico de la Selección Mayor Masculina. pic.twitter.com/9frPTCVjTS — FESFUT (@fesfut_sv) October 8, 2026

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Según la Federación de Fútbol, el entrenador comenzará en breve a alistar los juegos de play-in de la Liga de Naciones ante Saint Martin, a disputarse en noviembre.

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De acuerdo con una información de Concacaf, los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de cada grupo de la Liga A se enfrentarán a los tres ganadores de cada zona y al mejor segundo lugar de la Liga C en el play-in de las Ligas A y C.



Los cuatro ganadores del play-in también avanzarán a los preliminares de la Copa Oro. Los 14 equipos que participen en la fase preliminar de la Copa Oro disputarán siete series de ida y vuelta en marzo de 2027, con los siete ganadores clasificando a la Copa Oro Concacaf 2027.

El Salvador concluyó en el sexto lugar en el Grupo B de la Liga A con cuatro puntos y la peor cuota goleadora, con 10 tantos en contra.

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Tras la derrota por 6-0 ante Guatemala y el triste empate 1-1 contra Martinica, se esperaba que la Federación Salvadoreña de Fútbol oficializara la salida del 'Bolillo'.

"'Bolillo' me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes (6 de octubre) y eso es lo que puso sobre la mesa”, señaló el presidente de la Fesfut en conferencia de prensa el pasado 30 de septiembre.

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Desde su llegada, en febrero de 2025, Gómez ha dirigido veinte partidos con un saldo de cuatro victorias, seis empates y diez derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias.