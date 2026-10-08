Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 0-0 Tolima

El fútbol profesional colombiano se sigue poniendo al día en el calendario y este jueves 8 de octubre Atlético Nacional y Deportes Tolima no se hicieron mucho daño y empataron 0-0, en el estadio Metropolitano de Itagui, en juego válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026.

Fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026

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América 3 – 0 Alianza Valledupar

Boyacá Chicó 2 – 1 Once Caldas

Cúcuta 2 – 2 Dep. Pasto

Santa Fe 2 – 2 Fortaleza

Junior Barranquilla 3 – 3 Jaguares

Inter de Bogotá 2 – 2 Águilas Doradas

Deportivo Pereira 1 – 1 Millonarios

Llaneros – Dep. Cali (sin marcador)

Bucaramanga 2 – 2 Ind. Medellín

Atlético Nacional 0 – 0 Tolima

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Miércoles 21 de octubre

Llaneros – Dep. Cali



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓN EQUIPO PJ DG PTS 1 América 12 +17 27 2 Dep. Cali 12 +11 24 3 Atl. Nacional 11 +11 23 4 Bucaramanga 11 +10 23 5 Santa Fe 12 +7 22 6 Millonarios 13 +7 21 7 Ind. Medellín 12 +3 20 8 Tolima 13 +2 20 9 Cúcuta 12 -4 15 10 Llaneros 12 -1 14 11 Águilas Doradas 11 -1 14 12 Once Caldas 12 -1 13 13 Inter de Bogotá 13 -4 13 14 Boyacá Chicó 11 -8 12 15 Alianza Valledupar 12 -12 11 16 Fortaleza 12 -5 10 17 Junior Barranquilla 11 -4 9 18 Dep. Pasto 12 -9 9 19 Deportivo Pereira 11 -10 8 20 Jaguares 11 -9 7