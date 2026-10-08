Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 0-0 Tolima

El fútbol profesional colombiano se sigue poniendo al día en el calendario y este jueves 8 de octubre Atlético Nacional y Deportes Tolima no se hicieron mucho daño y empataron 0-0, en el estadio Metropolitano de Itagui, en juego válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026.
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Fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026
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América 3 – 0 Alianza Valledupar
Boyacá Chicó 2 – 1 Once Caldas
Cúcuta 2 – 2 Dep. Pasto
Santa Fe 2 – 2 Fortaleza
Junior Barranquilla 3 – 3 Jaguares
Inter de Bogotá 2 – 2 Águilas Doradas
Deportivo Pereira 1 – 1 Millonarios
Llaneros – Dep. Cali (sin marcador)
Bucaramanga 2 – 2 Ind. Medellín
Atlético Nacional 0 – 0 Tolima
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Miércoles 21 de octubre
Llaneros – Dep. Cali
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|DG
|PTS
|1
|América
|12
|+17
|27
|2
|Dep. Cali
|12
|+11
|24
|3
|Atl. Nacional
|11
|+11
|23
|4
|Bucaramanga
|11
|+10
|23
|5
|Santa Fe
|12
|+7
|22
|6
|Millonarios
|13
|+7
|21
|7
|Ind. Medellín
|12
|+3
|20
|8
|Tolima
|13
|+2
|20
|9
|Cúcuta
|12
|-4
|15
|10
|Llaneros
|12
|-1
|14
|11
|Águilas Doradas
|11
|-1
|14
|12
|Once Caldas
|12
|-1
|13
|13
|Inter de Bogotá
|13
|-4
|13
|14
|Boyacá Chicó
|11
|-8
|12
|15
|Alianza Valledupar
|12
|-12
|11
|16
|Fortaleza
|12
|-5
|10
|17
|Junior Barranquilla
|11
|-4
|9
|18
|Dep. Pasto
|12
|-9
|9
|19
|Deportivo Pereira
|11
|-10
|8
|20
|Jaguares
|11
|-9
|7
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