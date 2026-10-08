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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 0-0 Tolima

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 0-0 Tolima

Este jueves, en Itagui, Atlético Nacional y Deportes Tolima no pasaron del empate por la fecha 9 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Nacional vs. Tolima.
Nacional vs. Tolima.
COPLRENSA.

El fútbol profesional colombiano se sigue poniendo al día en el calendario y este jueves 8 de octubre Atlético Nacional y Deportes Tolima no se hicieron mucho daño y empataron 0-0, en el estadio Metropolitano de Itagui, en juego válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026.

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Fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026

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América 3 – 0 Alianza Valledupar
Boyacá Chicó 2 – 1 Once Caldas
Cúcuta 2 – 2 Dep. Pasto
Santa Fe 2 – 2 Fortaleza
Junior Barranquilla 3 – 3 Jaguares
Inter de Bogotá 2 – 2 Águilas Doradas
Deportivo Pereira 1 – 1 Millonarios
Llaneros – Dep. Cali (sin marcador)
Bucaramanga 2 – 2 Ind. Medellín
Atlético Nacional 0 – 0 Tolima

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Miércoles 21 de octubre
Llaneros – Dep. Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJDGPTS
1América12+1727
2Dep. Cali12+1124
3Atl. Nacional11+1123
4Bucaramanga11+1023
5Santa Fe12+722
6Millonarios13+721
7Ind. Medellín12+320
8Tolima13+220
9Cúcuta12-415
10Llaneros12-114
11Águilas Doradas11-114
12Once Caldas12-113
13Inter de Bogotá13-413
14Boyacá Chicó11-812
15Alianza Valledupar12-1211
16Fortaleza12-510
17Junior Barranquilla11-49
18Dep. Pasto12-99
19Deportivo Pereira11-108
20Jaguares11-97

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