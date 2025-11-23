Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Gómez celebró en el fútbol brasileño; vea su gol con Coritiba frente a Amazonas

Sebastián Gómez celebró en el fútbol brasileño; vea su gol con Coritiba frente a Amazonas

El volante, exAtlético Nacional, anotó el primer gol de su equipo en el triunfo 2-1 contra Amazonas en la última jornada de la segunda división brasileña. ¡Observe la anotación!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Sebastián Gómez
Sebastián Gómez, con la camiseta de Coritiba.
@Coritiba

Publicidad

Publicidad

Publicidad