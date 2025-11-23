Sebastián Gómez celebró en el fútbol brasileño; vea su gol con Coritiba frente a Amazonas

Este domingo, en el fútbol brasileño hubo un grito de gol de un jugador colombiano. El mediocampista del Coritiba, Sebastián Gómez, aportó en el 2-1 de su equipo sobre el Amazonas en un encuentro de infarto por la última fecha del Brasileirao B.

Gómez abrió el marcador en el minuto 38, cuando recibió un pase atrás de un compañero y lanzó un remate cruzado que venció al portero rival. Más allá del gol, la anotación del colombiano fue un bálsamo para su equipo, liberando la ansiedad acumulada y permitiendo que asumiera la ventaja del juego.

Minutos después, Coritiba anotó el segundo gol por intermedio de Iury, y luego Amazonas descontó en el juego gracias a Luan Santos. El equipo del colombiano se enfrentó a uno de los coleros del campeonato, haciendo ver a lo largo del juego que eran superiores a su rival.



La participación del ex Atlético Nacional en este partido permitió que el Coritiba lograra una victoria crucial para sus aspiraciones, ya que con los tres puntos queda en la primera posición de la tabla y asciende a la máxima division brasileña para el próximo año.



Vea el gol de Sebastián Gómez con Coritiba