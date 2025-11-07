"Sebastián Villa es el mejor jugador del fútbol argentino; podría jugar en el Atlético Madrid"

En el fútbol argentino, el miércoles 5 de noviembre quedó como una fecha histórica luego de que Independiente Rivadavia ganó su primer título profesional, tras vencer 5-3 en los penaltis a Argentinos Juniors y se coronó campeón de la Copa. Colombia fue noticia gracias a la estelar participación de Sebastián Villa, quien asistió en el segundo gol de la 'lepra' en el 2-2 en los 90 minutos y posteriormente anotó el penalti definitivo que les permitió celebrar.

Villa es uno de los futbolistas más sonados en ese país y no solamente por lo futbolístico. Dos denuncias por violencia afectaron su carrera y lo llevaron a marcharse de Boca Juniors, en su mejor momento, para recalar el balompié de Bulgaria. Sin embargo, en Argentina no le perdieron la pista y Sebastián Peratta, director deportivo de Independiente Rivadavia, se puso como objetivo ficharlo y lo consiguió.

Sebastián Villa, que se prepara para enfrentar a River Plate Foto: X/@CSIRoficial

Villa, poco a poco, fue respondiendo en la cancha pese a las críticas por su situación contractual con la justicia. No obstante, en las últimas semanas, al 'cafetero' le cambió la vida por completo. Su caso quedó completamante desestimado y ahora fue figura y ficha clave para la consecución de este primer trofeo en la historia del conjunto mendocino. Un 'bombazo' al ángulo lo llevó a la gloria.

Publicidad

Peratta, el hombre que siempre confió en él habló con la prensa después de esta gran hazaña y sorprendió con sus declaraciones. Puso al exBoca en lo más alto de Sudamérica. "Es el mejor jugador del fútbol argentino y uno de los mejores del continente. Muy profesional. Villa podría jugar el día de mañana en el Atlético Madrid y no sería raro", dijo sin titubear.

En lo que va de la temporada en Argentina, Villa ha disputado 36 encuentros, en los cuales ha anotado seis goles y ha dado nueve asistencias. El delantero registra 3.171 minutos de juego, cinco amonestaciones y una expulsión.