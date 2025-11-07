A Victor Wembanyama le salió competencia; jugador de 2,36 metros de altura debutó en el baloncesto

Olivier Rioux, un pívot de 19 años y 2,36 metros de altura, se convirtió en el jugador más alto en debutar en la liga de baloncesto universitario estadounidense (NCAA), cuando disputó en la noche del jueves los últimos minutos en la victoria de su equipo, los Florida Gators.

Rioux, un estudiante de primer año de nacionalidad canadiense, saltó al parqué a falta de poco más de dos minutos de encuentro cuando Florida vencía 101-62 a la universidad de North Florida, y tras los gritos del público reclamando al entrenador que le concediera minutos.

¡2,36 metros! 📏



Olivier Rioux debuta en la NCAA y se convierte en el jugador más alto de la historia de la competición.



— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) November 7, 2025

Sin embargo, el canadiense no tocó el balón hasta el final del partido, que se saldó con un contundente 104-64.

"El apoyo de todos fue increíble, incluso del banquillo y de la afición. Creo que todos me apoyaron. Estoy muy agradecido", dijo el canadiense tras el encuentro.

Rioux ya había ingresado en 2016 en el libro Guinness World Records como el adolescente más alto del mundo, al alcanzar los 2,26 de altura a los 16 años.

Sus 2,36 metros de altura superan por cinco centímetros la estatura de Manute Bol y Gheorge Muresan, los jugadores más altos en la historia de la NBA.

El francés Victor Wembanyama, pívot de los San Antonio Spurs, es con 2,24 metros el jugador de mayor estatura en la recién iniciada temporada de la NBA.