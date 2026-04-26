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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa, figura en el clásico; asistencia en la goleada de Independiente Rivadavia

Sebastián Villa, figura en el clásico; asistencia en la goleada de Independiente Rivadavia

Uno de los dolores de cabeza que tuvo Gimnasia de Mendoza fue Sebastián Villa, quien hizo lo que quiso, hasta el punto de que brindó un pasegol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Sebastián Villa, delantero colombiano y capitán de Independiente Rivadavia
Sebastián Villa, delantero colombiano y capitán de Independiente Rivadavia
Getty Images

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