Sebastián Villa, figura en el clásico; asistencia en la goleada de Independiente Rivadavia

Sebastián Villa parece haber encontrado su lugar en el mundo. Desde que llegó a Independiente Rivadavia, se convirtió en figura, ídolo y capitán. Y es que llevó al club a ganar la Copa Argentina y, ahora, brilla en la Liga. Prueba de ello es que este domingo 26 de abril, en la victoria, con goleada incluida, por 5-1 sobre Gimnasia y Esgrima, en el clásico de Mendoza, dio una asistencia para el gol de Fabrizio Sartori Prieto.

Vea la asistencia de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia 5-1 Gimnasia y Esgrima de Mendoza