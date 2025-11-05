Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa hizo historia; anotó el penalti que le dio el título de Copa Argentina a Rivadavia

Sebastián Villa hizo historia; anotó el penalti que le dio el título de Copa Argentina a Rivadavia

Este miércoles, el colombiano Sebastián Villa consiguió su primer título con Independiente Rivadavia. Fue clave en el segundo gol del conjunto mendocino y marcó el penalti definitivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Sebastián Villa en Argentinos Juniors vs. Rivadavia.
Rivadavia.

